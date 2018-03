SPÖ-Bundesparteirat (6) - Wahlprogramm: Verbesserungen für Österreich mit 111 Projekten

Schwerpunkte bei Arbeit, Wohnen, Pensionen, Bildung, Gerechtigkeit, Wirtschaft, Pflege, Gesundheit - Wahlprogramm abrufbar unter: www.spoe.at/parteirat

Wien (OTS/SK) - Was die SPÖ in den kommenden fünf Jahren in Österreich verändern und verbessern will, wird auf 44 Seiten im SPÖ-Wahlprogramm mit dem Titel "111 Projekte für Österreich" vorgestellt. Der Erstellung ist ein breit angelegter Diskussionsprozess bei den BürgerInnegesprächen in ganz Österreich und beim BürgerInnenkonvent gestern Abend vorausgegangen. Das Programm wurde heute, Samstag, von den Delegierten des SPÖ-Bundesparteirates einstimmig beschlossen. Es ist auf der Homepage der SPÖ als Download abrufbar: www.spoe.at/parteirat.****

Die Schwerpunkte im SPÖ-Wahlprogramm liegen u.a. bei Arbeit, sozialer Gerechtigkeit, Sicherung des Produktionsstandortes Österreich, besten Bildungschancen, leistbarem Wohnen, einem Altern in Würde und mit solider finanzieller Absicherung, bester Gesundheitsversorgung für alle, effizienter Gestaltung des öffentlichen Dienstes und bei der Informationsfreiheit statt dem Amtsgeheimnis sowie bei einer starken Stimme für Österreichs Interessen in der EU.

Konkret soll etwa ein österreichweiter Lehrlingsausbildungsfonds geschaffen werden. Die Betriebe der jeweiligen Branche finanzieren den Fonds. Diejenigen Betriebe, deren Lehrlinge die Leistungswettbewerbe positiv abschließen, erhalten daraus eine Prämie. Der Zugang zur "Lehre mit Matura" soll bundesweit einheitlich gestaltet und ein gesetzlicher Anspruch der Lehrlinge auf Freistellung für die Prüfungsvorbereitung unter Fortzahlung des Entgelts umgesetzt werden. Auch soll es künftig für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung im Ausmaß von mindestens einer Woche pro Jahr geben.

Die Forderungen nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen und nach der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie finden sich im Wahlprogramm ebenso, wie

die nach einer besseren sozialen Absicherung von Ein-Personen-Unternehmen sowie einer Reform des Privatkonkurses, um GründerInnen mehr Sicherheit zu bieten.

Im Kapitel: "Für eine gerechte Steuerpolitik" wird gefordert: "Um die Steuern auf Arbeitseinkommen weiter reduzieren zu können, wollen wir eine Millionärssteuer für die Reichsten in Österreich einführen, im Gegenzug soll im Rahmen einer Steuerreform für alle SteuerzahlerInnen der Einstiegssteuersatz gesenkt und eine Negativsteuer beim Pensionistenabsetzbetrag eingeführt werden."

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll zu einem Unterhaltssicherungsgesetz weiterentwickelt werden. "Jedes Kind soll, unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen, Anspruch auf Unterhalt bis zum Ende einer Berufsausbildung haben." Und das Top-Jugendticket soll in allen österreichischen Verkehrsverbünden für alle Jugendlichen in Ausbildung zur Verfügung gestellt werden.

Ein Hauptaugenmerk wird auch auf leistbares Wohnen gelegt: Das soll erreicht werden durch gezielte Investitionen in den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsneubau, durch die Wohnbauoffensive, mit der zusätzliche 25.000 bis 50.000 neue Wohnungen errichtet werden, durch die Flächenwidmungskategorie "Sozialer Wohnbau", durch eine Zweckbindung der Wohnbauförderung und durch ein transparentes Mietrecht sowie durch eine Deckelung der gesetzlich erlaubten Zuschläge mit 25 Prozent des Richtwertes. Maklergebühren sollen künftig vom Vermieter als Auftraggeber bezahlt werden.

Im Kapitel "Soziale Absicherung im Alter" wird darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Pensionsvorsorge die Grundlage der Altersversorgung in Österreich ist. "Betriebspensionen und private Zukunftsvorsorgen sind keine Säulen unseres Altersversorgungssystems, sondern lediglich

Ergänzungen, die grundlegender Reformen bedürfen." Zum Thema Pensionsantrittsalter wird klar und deutlich festgehalten: "Wir wollen den BürgerInnen keine weitere Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters zumuten." Unternehmen, die Ältere anstellen, sollen davon auch finanziell profitieren. Und Betriebe, die besonders wenige ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, sollen hingegen zur Kassa gebeten werden.

Ein Bekenntnis zum Ausbau der Ganztagsschule und zur gemeinsamen Schule ist ebenfalls festgehalten. "Unsere Kinder sollen alle die gleiche Chance im Leben bekommen, unabhängig vom Einkommen und der sozialen Situation ihrer Eltern. Das kann am besten in einer gemeinsamen, ganztägigen Schule der 10- bis 14-Jährigen gewährleistet werden." Ebenso will die SPÖ einen offenen Hochschulzugang und eine Erhöhung der Akademikerquote. (Schluss) up/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum