SPÖ-Bundesparteirat (5) - SPÖ-Klubobmann Josef Cap: Soziale Gerechtigkeit wichtig für den Wirtschaftsstandort Österreich

SPÖ-Klubobmann Cap und JG-Vorsitzende Katharina Kucharowits präsentieren SPÖ-Wahlprogramm

Wien (OTS/SK) - "Eine gute wirtschaftliche Entwicklung braucht soziale Gerechtigkeit", betonte SPÖ-Klubobmann Josef Cap im Rahmen der Präsentation der "111 Projekte für Österreich", dem SPÖ-Wahlprogramm, am SPÖ-Bundesparteirat. Das beinhalte neben der Sicherung des Wirtschaftsstandorts auch die Sicherung von Arbeitsplätzen und Pensionen. "Soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor" und die Basis für die Fortführung des "Erfolgsmodells Österreich", unterstrich Cap.***

"Anders als die ÖVP, die sich den Interessen der Banken und Millionären verschreibt, stellt sich die SPÖ den aktuellen Herausforderungen", sagte Cap. Erstmalig wurden die Bürgerinnen und Bürger direkt einbezogen und ihre Ideen in das Wahlprogramm aufgenommen. Inhaltlich orientiere sich das Programm eng an den Grundwerten der Bewegung. Dabei sei nicht nur festgehalten, was die SPÖ erreichen will, sondern auch, was sie verhindern will, so etwa die Privatisierung der Daseinsvorsorge oder die vorzeitige Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen.

"Mit diesen 111 Projekten für Österreich nehmen wir die Herausforderungen der Zeit an und bieten konkrete Lösungsvorschläge", betonte Cap. Mit ihrem Wahlprogramm sage die SPÖ klar und deutlich, wofür sie steht und was sie will, "und das vor der Wahl. Das ist das Entscheidende", so der Klubobmann. Das Programm spiegle die Vielfalt der breiten Bewegung SPÖ wider und beweise "Zukunftsfähigkeit und den Willen, zu gestalten".

"Zum ersten Mal hat eine österreichische Partei Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Bürgerkonvents eingeladen, das Wahlprogramm mitzugestalten", zeigte sich die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) Katharina Kucharowits erfreut und präsentierte die zehn Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die Eingang in das Wahlprogramm der SPÖ gefunden haben. Die zehn Projekte zu den Themen Frauen, Bildung, Gesundheit, Arbeit und Soziales wurden wie das gesamte Wahlprogramm einstimmig beschlossen. (Schluss) sc/mis/mo

