SPÖ-Bundesparteirat (4) - Faymann: "Wir sind für die hart arbeitenden Menschen da"

Kampf gegen Steuerbetrug - Absage an Anhebung des Frauenpensionsalters - Verlängerung der Bankenabgabe - kollektivvertraglicher Mindestlohn

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann skizzierte im Zuge seiner Rede beim Bundesparteirat die sozialdemokratischen Perspektiven für die kommenden fünf Jahre. "Wir brauchen ein starkes Österreich, das in Europa eine starke Rolle einnimmt und in der Beschäftigungs-, Energie- und Umweltpolitik führend ist. Ziel ist, dieses wunderbare Land unter sozialdemokratischer Führung noch besser und noch gerechter zu machen", betonte der Kanzler. Stolz zeigte sich Faymann, eine Regierung anzuführen, "die in schwierigen Zeiten gezeigt hat, dass es anders geht, als in jenen Ländern, in denen auf Kosten der Beschäftigten und der Lebensstandards gekürzt wurde". ****

Der Kanzler hob weiters das österreichische Unternehmertum und die Selbstständigen hervor. Besonders die kleinen und mittleren Betriebe hätten versucht, trotz Krise Mitarbeiter zu halten. "Sie haben die Kurzarbeit und unsere Konjunkturpakete genützt und ihre eigene Verantwortung wahrgenommen. Deshalb bin ich auch so überzeugt davon, dass die, die dem Steuerberater mehr Geld überweisen als dem Staat, auch eine Ungerechtigkeit für jene darstellen, die ein Unternehmen haben und Steuern zahlen", kritisiere Faymann etwa, dass Großkonzerne weniger Steuern zahlen als so mancher Bäcker, Fleischer oder Automechaniker.

Werner Faymann bekräftigte in seiner Rede auch die SPÖ-Forderung nach einer Verlängerung der Bankenabgabe. Man solle schon vor der Wahl sagen, wie man etwa mit dem Hypo-Debakel umgehen wolle. "Wir werden die Bankenabgabe nicht verringern, sondern verlängern - damit aus diesem Sektor Milliarden bezahlt werden, die wir dringend für andere Aufgaben des Staats benötigen. Das soll vor der Wahl gesagt werden."

Der Kanzler stellte sich in seiner Rede hinter die Gewerkschafts-Forderung nach einem kollektivvertraglichen Mindestlohn und plädierte dafür, prekäre Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen (Stichwort Ein-Personen-Unternehmen). "Die Leistungsträger, für die wir da sind, sind die, die hart arbeiten und nicht die besonders erfinderisch Geld in Steueroasen bringen. Wir setzen uns für die Gruppe der hart Arbeitenden ein."

Dass der Koalitionspartner in letzter Zeit auffallend still und leise werde, wenn es etwa um eine Neuauflage von Schwarz-Blau oder das Pensionsantrittsalter von Frauen gehe, stößt bei Faymann auf Kritik. "Da kommt dann immer der Ausspruch: 'Das reden wir nach der Wahl'. Wir müssen noch vor der Wahl dafür sorgen, dass wir wissen, was sie meinen und nach der Wahl in die Regierungsverhandlungen einbringen werden." Schwarz-Blau habe schon einmal für die höchste Arbeitslosigkeit gesorgt, Hürden für Arbeitnehmer und Pensionen errichtet und "wir müssen heute noch die Gerichte stärken, damit sie aufklären können, was bei den damaligen Privatisierungen los war".

Zum Thema Frauenpensionen fand der Bundeskanzler ebenfalls klare Worte: "Unter mir als Regierungschef kommt das nicht in Frage, dass das Frauenpensionsalter angetastet wird." Es sei schlichtweg zynisch, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Schließlich zeigten die aktuellen Arbeitsmarktdaten, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Frauen über 50 am höchsten ist. Neben sicheren Pensionen brauche es auch eine Teuerungsabgeltung für ältere Menschen.

"Die sozialdemokratische Handschrift ist in diesen stürmischen Zeiten noch wichtiger geworden. Wir brauchen starke Gewerkschaften, die darauf schauen, dass es nicht mit den Löhnen und Arbeitsrechten runtergeht. Wir stehen für ein Land, in dem es einen starken sozialen Zusammenhalt gibt", so Faymann, der in seiner Rede auch die Bedeutung der Sozialpartnerschaft für den sozialen Frieden hervorhob. (Forts.) mo/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum