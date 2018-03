SPÖ-Bundesparteirat (3) - SPÖ-Vorsitzender, Kanzler Faymann: Stehen auf der Seite der Bevölkerung, nicht der Banken

Kampf um jeden Arbeitsplatz Herzstück unserer Bewegung -Starke Sozialdemokratie ist richtige Antwort in Europa

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann hat in seiner Rede am SPÖ-Bundesparteirat betont, dass er in den "vergangenen fünf Jahren, in denen er Österreich in der EU vertreten durfte, in vielen Sitzungen und Treffen den Unterschied zwischen neoliberalen, konservativen Regierungschefs und jenen, die sich der sozialen Idee verpflichtet fühlen, kennengelernt" habe. "Man spürt genau, wen sie vertreten", sagte der Kanzler, sei es nun die Atomlobby oder jene mit großem Vermögen. "Es schmerzt, wenn bei diesen Treffen die hohe Arbeitslosigkeit in Europa auf der Tagesordnung steht und wir die Ausbildungsgarantie und unser duales Ausbildungssystem erklären und der Einzelne in neoliberalen Konzepten aber nichts zählt, der Staat auf die Rettung von Banken reduziert und bei allem anderen gespart wird", sagte Faymann. "Der Kampf um jeden Arbeitsplatz ist das Herzstück unserer Bewegung und unserer Arbeit im Land. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit der EU, das Modell der Ausbildungsgarantie wird überall als Vorbild genannt", betonte SPÖ-Vorsitzender, Kanzler Faymann. ****

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine Million mehr arbeitslose Menschen in der Europäischen Union. "Es wäre zynisch zu sagen, die Krise sei vorbei. Das ist sie nur für Investmentbanker, die weiter spekulieren wie vor der Krise und gut verdienen, aber nicht für die Bevölkerung Europas. Die Krise ist erst vorbei, wenn die Arbeitslosigkeit stark zurückgeht." "Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aber sind auf der Seite der Bevölkerung und nicht der der Banken", bekräftigte der Bundeskanzler. Wenn sich nichts ändere, würden die Reichen und Superreichen noch reicher und die Armen ärmer, der Mittelstand zerrissen. "Wir dürfen uns nie daran gewöhnen, dass es europaweit immer mehr Arbeitslose gibt, dass im Durchschnitt jeder vierte junge Mensch keine Arbeit hat. Das ist der Durchschnitt, in Griechenland und Spanien sind es sogar mehr als 50 Prozent." Viele hätten aufgrund der Kürzungen in einigen Ländern gar keine Chance, von ihrer Arbeit leben zu können oder im Vorfeld überhaupt eine Ausbildung zu bekommen. "Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dürfen wir uns nie an das verheerende Ausmaß der Arbeitslosigkeit gewöhnen", unterstrich Faymann.

Die Finanzmärkte hätten viel Geld, das wir dringend für den Wohlstand der Menschen, bessere Chancen junger und ein respektvolles Leben älterer Menschen, gebraucht hätten, in großem Bogen vernichtet. "Das Europa, das wir wollen, ist aber ein starkes Europa des Wohlstands und der Gerechtigkeit." Durch jene, die nach "mehr privat und weniger Staat" rufen, durch Privatisierungen, seien viele Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand gegeben worden, die dringend für soziale Gerechtigkeit benötigt würden, sagte Faymann. Und weiter:

"In den vergangenen fünf Jahren bin ich noch viel überzeugter geworden: Die Antwort auf die, die privatisieren und die Reichen reicher machen wollen, ist eine starke Sozialdemokratie in Europa."

"Wohin uns die nächsten fünf Jahre führen müssen: Wir müssen die Weichen richtig stellen, dass der Wirtschaftsstandort stark ist, dass wir Geld für die Ausbildung junger Leute haben, um Forschung und Entwicklung zu forcieren und für Wachstum zu sorgen, dass es auch Arbeit gibt", betonte Faymann. Noch wichtiger sei aber: "Sorgen wir für ein starkes Wachstum, aber sorgen wir auch dafür, dass es nicht bei einigen wenigen bleibt, sondern das Erwirtschaftete allen zugutekommt. Wenn es den Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut."

Der Kanzler erklärte, dass es "unsere zentrale Aufgabe ist, jene zurückzudrängen, die in der Politik das große Geschäft wittern und die Finanzmärkte nicht regulieren wollen", und erinnerte an Ministerin Fekter, die sich beim Kampf gegen Steuerbetrug international zu wenig engagiert hatte. (Forts.) bj/up

