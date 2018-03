SPÖ-Bundesparteirat (2)- Darabos: Braucht gestärkte SPÖ, damit österreichischer Erfolgsweg fortgesetzt wird

"Kanzler Faymann ist der richtige Mann an Spitze des Landes" - SPÖ kämpft um jeden Arbeitsplatz und für sichere Pensionen - ÖVP-Spindelegger steht für Verunsicherung

Wien (OTS/SK) - Österreich kann dank der SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann an der Spitze auf eine Erfolgsbilanz verweisen. Das hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Norbert Darabos heute, Samstag, beim SPÖ-Bundesparteirat betont. So sei Österreich seit 28 Monaten das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit in der EU und habe nach Deutschland die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Außerdem sei Österreich das drittreichste Land der EU und liege bei der Wirtschaftskraft pro Kopf in der EU auf dem zweiten Platz. Diese Erfolge seien "Folge konsequenter sozialdemokratischer Politik". Damit dieser österreichische Erfolgsweg auch nach dem 29. September fortgesetzt werden kann, brauche es eine "gestärkte Sozialdemokratie - und vor allem einen Bundeskanzler, der wieder Werner Faymann heißt. Wir werden alles dafür tun", betonte Darabos. ****

Kanzler Faymann habe "unser Land mit sicherer Hand durch stürmische Zeiten geführt" und während der letzten fünf Jahre bewiesen, dass "er der richtige Mann an der Spitze unseres Landes ist", sagte Darabos. Die Menschen könnten sich auf die SPÖ verlassen, die um jeden Arbeitsplatz, für leistbares Wohnen, faire Bildung und sichere Pensionen kämpfe. Es sei "Verlässlichkeit, die Bundeskanzler Werner Faymann ausmacht", während ÖVP-Spindelegger mit seinem unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs (z.B. bei der Steuerpolitik, beim Lehrerdienstrecht, beim Konjunkturpaket und zuletzt bei den Pensionen) für Verunsicherung stehe, machte Darabos klar. "Die Politik Spindeleggers ist offenbar ein einziges Missverständnis", betonte Darabos, der unterstrich: "Spindelegger mag zwar den Kanzleranspruch stellen, aber zu mehr als zum Vizekanzler wird es nicht reichen".

Am 29. September gehe es um eine Richtungsentscheidung. Klar sei, dass es eine Fortsetzung des erfolgreichen Wegs unter Bundeskanzler Werner Faymann brauche. Denn die Alternative wäre eine Neuauflage von Schwarz-Blau, womöglich mit einem kanadischen Milliardär als Mehrheitsbeschaffer. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erinnerte hier daran, dass unter ÖVP-Kanzler Schüssel trotz Hochkonjunktur Rekordarbeitslosigkeit geherrscht habe - für Schüssel lediglich ein "Schönheitsfehler". Es sei daher notwendig, "dass die SPÖ so stark wird, dass eine Koalition gegen uns nicht möglich ist", unterstrich Darabos. Während "sich die ÖVP um die Banken und Spekulanten sorgt, kümmert sich die SPÖ um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", stellte Darabos klar. Bundeskanzler Faymann sei der Garant dafür, dass das Thema Beschäftigung auch in den nächsten fünf Jahren im Mittelpunkt einer SPÖ-geführten Regierung steht. Und Kanzler Faymann sei auch Garant dafür, dass die Bildung einen zentralen Stellenwert für die nächste Regierung hat.

Die SPÖ könne, so Darabos, mit Zuversicht in die Wahlauseinandersetzung gehen, denn heute werde ein Wahlprogramm beschlossen, das die inhaltliche Breite der SPÖ widerspiegelt. Außerdem werde heute eine Bundesliste mit hohem Frauen- und Jugendanteil beschlossen, die die personelle Breite der SPÖ zeige, sagte Darabos. Mit heutigem Tag seien es noch 57 Tage bis zur Nationalratswahl. "57 Tage, in denen wir Zeit haben, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass die SPÖ auch in den kommenden fünf Jahren die Regierung anführen soll". Die Voraussetzungen dafür seien gut, so Darabos mit Verweis auf die Erfolgsbilanz der SPÖ. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betonte weiters: "Wenn wir geschlossen, mit vollem Engagement und ganzem Einsatz diesen Wahlkampf bestreiten, werden wir am 29. September wieder mit dem Auftrag der Bevölkerung ausgestattet, das Land weiter in die Zukunft zu führen". (Schluss) mb/ps

