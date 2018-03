ARBÖ-Parkapp ab sofort zum Download

Gratis-App erleichtert das Parken in insgesamt 24 Städten Österreichs

Wien (OTS) - Kein Schein, kein Kleingeld in der Hosentasche oder im Handschuhfach, keine Ahnung, ob überhaupt eine Kurzparkzone besteht -mit der neuen kostenlosen ARBÖ-Parkapp wird Parken in Zonen zum Kinderspiel. ARBÖ und TRAFFICPASS sind eine Kooperation eingegangen, die ARBÖ-Mitgliedern darüber hinaus auch tolle Vorteile bietet, wie zum Beispiel bis zu 30 Prozent Ermäßigung auf Transaktionsgebühren. Die ARBÖ-Parkapp steht ab sofort kostenlos in Android-, iOS und Windows-Phone-Stores zum Download.

Egal in welcher Zone, zu welcher Zeit Sie Ihr KFZ abstellen wollen - die ARBÖ-Parkapp erkennt selbsttätig (local-based), ob bzw. ab wann welcher Tarif zu entrichten ist, gibt Ihnen die Informationen wie lange das KFZ abgestellt werden darf. Langes Suchen nach Informationsschildern, Parkautomaten, Verkaufsstellen von Parkscheinen entfällt ebenso wie das Bezahlen laufender Gebühren für SMS beim bekannten Handy-Parken! Integriert ist auch ein Carfinder, der nach einer Buchung einfach den Standort des Autos anzeigt -besonders praktisch, wenn man nicht ortskundig ist. Natürlich werden aktuelle und archivierte Parkvorgänge und Abbuchungen angezeigt.

Nutzen Sie die Vorteile der ARBÖ-Parkapp nach erfolgter Registrierung unter http://www.trafficpass.com/ in Baden bei Wien -Bludenz - Bregenz - Eisenstadt - Gleisdorf - Gmunden - Graz -Klagenfurt - Klosterneuburg - Krems an der Donau - Linz - Mödling -Perchtoldsdorf - Salzburg - St. Johann/Tirol - St. Pölten - Stockerau - Spittal an der Drau - Villach - Wels - Weiz - Wien - Wolfsberg -Zell am See und in der Park & Ride-Station Spittelau in Wien. Zur Info: Manche Städte setzen eine Vignette voraus, die man im Wageninneren anbringt, um sich als "App-Parker" auszuzeichnen. Diese Vignette erhält man natürlich kostenlos in allen ARBÖ-Prüfzentren.

In einfachen 1-2-3 Schritten zur Buchung:

1. ARBÖ-Parkapp aufrufen "START" drücken und schon startet der Parkvorgang

2. Zum Beenden des Parkvorgangens, kurz vor dem Wegfahren einfach "STOP" drücken

3. Die Parkgebühr wird mit der nächsten Rechnung vom Konto abgebucht

Alle Infos zur brandneuen ARBÖ-Parkapp finden Sie auch auf http://www.arboe.at/parkapp.

ARBÖ empfiehlt toll.ME=

In Österreich gibt es neben der allgemeinen Vignettenpflicht für KFZ bis 3,5t auf Autobahnen und Schnellstraßen weitere fünf Strecken, für die Sondermauten eingehoben werden. Schlange stehen, Bargeld suchen, Karten anhalten war gestern, denn mit der App toll.ME öffnen für Benutzer die Schranken automatisch und der zu bezahlende Betrag wird bequem am Monatsende vom Konto abgebucht.

Die App toll.ME steht bereits in allen Smartphone-Stores kostenlos zum Download und kann auf folgenden Sondermautstrecken benutzt werden:

Pyhrn Autobahn (A9), Bosruck- und Gleinalmtunnel

Tauern Autobahn (A19), Tauern- und Katschbergtunnel

Brenner Autobahn (A13)

Arlberg Schnellstraße (S16), Arlberg Straßentunnel

Alle weiteren Infos zu toll.ME findet man unter http://www.trafficpass.com.

