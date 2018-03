VP-Juraczka ad Steinhof: Wer schützt die Umwelt vor Rot-Grün

Wien (OTS) - "Die Mediation zur Erhaltung des Jugendstil-Juwels Steinhof gerät zunehmend zur Farce. Wer schützt die Umwelt vor der rot-grünen Stadtregierung", kritisiert der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka bezugnehmend auf den Bericht in der heutigen Kronen Zeitung.

Manfred Juraczka: "Dass ausgerechnet eine grüne Mandatarin nun fix verkündet, dass das Areal einer Verbauung zugeführt wird, ist doppelte Ironie. Ist das die Antwort auf 65.000 Unterschriften, die sich für den Erhalt des Jugendstil-Juwels ausgesprochen haben? Wieder einmal zeigt sich, dass Rot-Grün Bürgerbeteiligung in dieser Stadt nicht ernst meint."

"Wie lange will diese Stadtregierung noch gegen den dezidierten Willen der Menschen regieren? Wie oft noch werden Unterschriften engagierter Bürgerinnen und Bürger von den einstigen grünen Basisdemokraten einfach vom Tisch gewischt? Wir brauchen auch in der Stadt Naherholungsgebiete, um die Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener zu erhalten", so Juraczka abschließend.

