FPÖ: Kickl: Rot und Schwarz kennen nur ein Programm - gegen Österreich

Scheingefecht vor der Wahl soll über koalitionäre Unzertrennlichkeit hinwegtäuschen

Wien (OTS) - "Wo ist denn jetzt dieses rote Wahlprogramm?", fragt sich FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl angesichts mehrfacher Präsentationsversuche seit gestern Vormittag. "Außer ein paar Überschriften werden nur Scheinangriffe auf den Koalitionspartner ÖVP überliefert", so Kickl, der die Ernsthaftigkeit der inszenierten Dispute massiv bezweifelt: "In Wahrheit waren und sind SPÖ und ÖVP in den zentralen Punkten ihrer bürgerfeindlichen Politik stets einer Meinung, etwa beim kompromisslosen Verschenken österreichischen Steuergeldes an die EU-Pleitestaaten und beim dafür nötigen Schröpfen der eigenen Bevölkerung in allen Lebenslagen", erklärt Kickl.

Die Schmähungen des Koalitionspartners - zuletzt durch SPÖ-Klubobmann Cap - seien besonders lächerlich vor dem Hintergrund, dass die SPÖ ohne die ÖVP nie und nimmer einer Regierung zusammenbringe. "Durch ihre selbstverordnete politische Isolation kann sie sonst nur mit den Grünen koalieren, mit denen sie aber keine Mehrheit erreichen wird", hält Kickl fest. Das Wahlprogramm der SPÖ sei daher ebenso ein Beliebigkeitspapier wie jenes der ÖVP, denn beide würden nach der Wahl versuchen, gegen die Interessen der Österreicher weiter zu regieren, notfalls zusammen mit den Grünen, die sich in den vergangenen Jahren wiederholt als idealer Partner für den Verrat österreichischer Interessen erwiesen hätten.

"Die einzige Alternative zu diesem System ist die FPÖ unter HC Strache. Hier verläuft die Trennlinie zwischen einer rot-weiß-roten und einer EU-hörigen Politik. Die Scheingefechte zwischen Rot und Schwarz sind nicht mehr als ein bewusstes Verwirrspiel der endlich abtretenden Regierungskoalition", hält der FPÖ-Generalsekretär fest.

