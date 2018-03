FP-Gudenus: Jetzt konsequent gegen Asylbetrüger vorgehen!

Gute Gelegenheit für Innenministerin, Wirtschaftsflüchtlinge endlich abzuschieben

Wien (OTS/fpd) - Die intensive Berichterstattung über die Votivkirchen-Erpresser, die laut Polizei in Wahrheit schwerreiche Schlepper sind, hat den Österreichern eindrucksvoll vor Augen geführt, welch lukrative Geschäfte mit Asylbetrug gemacht werden. "Das ist nun ein idealer Zeitpunkt für die Innenministerin, massiv und konsequent gegen diese Form des Verbrechens vorzugehen. Es darf nicht sein, dass wir jedes Jahr Dutzende Millionen Euro für die Versorgung von Ausländern bezahlen, die vortäuschen, verfolgt zu werden", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er verweist dabei etwa auf die mehr als 40.000 Tschetschenen in Österreich. Gudenus: "Es ist international bekannt, dass es sich bei ihnen fast ausschließlich um Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Deshalb nimmt sie außer Österreich auch kaum noch ein Land auf. Asyl ist Schutz auf Zeit. Fallen die Verfolgungsgründe weg, wie das bei den Tschetschenen der Fall ist, dann müssen Flüchtlinge in ihre Heimat zurück und dürfen unserem Staat nicht länger auf der Tasche liegen. Dazu kommt noch, dass die Tschetschenen in Österreich überdurchschnittlich oft kriminell werden und dadurch ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellen." (Schluss)

