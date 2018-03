Fastenbrechen für moslemische Raiffeisenkunden in Wien

"Bereits zum vierten Mal ein Zeichen der Wertschätzung"

Wien (OTS) - Über 300 Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde und Geschäftspartner folgten auch in diesem Jahr der Einladung von Raiffeisen in Wien zum Fastenbrechen in den letzten Tagen des islamischen Fastenmonats Ramadan.

Zum vierten Mal setzte Raiffeisen in Wien dieses Signal der Offenheit und Wertschätzung für moslemische Kunden. Auch dieses Jahr fand das Fastenbrechen an zwei Abenden statt: am 1. August im türkischen Restaurant Kent in Favoriten und am 2. August im Restaurant Kent in der Märzstraße.

"Wir begehen ganz bewusst als traditionsreiches österreichisches Unternehmen nun schon zum vierten Mal diesen Abend des Respektes mit Kunden" so Georg Kraft-Kinz, GD Stv, der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) verantwortlich für die Geschäftsgruppe Privat- und Gewerbekunden in Wien.

Zum Fastenbrechen laden Berater von Raiffeisen in Wien ganz bewusst nicht nur moslemische Kunden, sondern auch Kunden anderer Religionen und ohne religiöses Bekenntnis. Kraft-Kinz: "An unseren Tischen ist jeder eingeladen, der andere Menschen mit ihrer Kultur und ihrem Glauben respektiert, toleriert und wertschätzt."

Raiffeisen in Wien - gezielte Angebote für zugewanderte Wienerinnen und Wiener - umfassendes Engagement

Raiffeisen in Wien setzt in mittlerweile zehn Standorten für Privatkunden auf Ethnobanking. Hier werden gezielt Beratung und Service auch durch Mitarbeiterinnen angeboten, die selbst familiäre Wurzeln in Serbien, Kroatien, Bosnien oder der Türkei haben.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt Raiffeisen beim Thema Integration über den Verein Wirtschaft für Integration (VWFI) - hier ist die Bank Gründungssponsor, Kraft-Kinz ist Initiator und Obmann. Aktueller Schwerpunkt des VWFI ist der "Preis der Wiener Vielfalt" -hier werden Wienerinnen und Wiener, mit und ohne internationale Wurzeln gesucht, die zur Vielfalt der Stadt einen Beitrag leisten.

