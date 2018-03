"profil": Neue Studie: Vermögen der reichsten Österreicher doppelt so groß wie bisher angenommen

Ökonomen der Universität Linz untersuchen erstmals den Besitz des Top-1-Prozents

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, kommt eine bisher unveröffentlichte Studie der Universität Linz zu neuen Zahlen über den Vermögensstand in Österreich. Das gesamte Nettovermögen (abzüglich etwaiger Schulden) der Privathaushalte beträgt demnach 1,25 Billionen Euro. Allein das vermögensreichste Prozent der Haushalte verfügt über 469 Milliarden Euro und damit über doppelt so viel wie bisher angenommen.

Bisher wurde das heimische Vermögen von der Nationalbank im Rahmen eines Projekts der Europäischen Zentralbank erhoben, und zwar durch Interviews. Die Nationalbank hatte stets betont, dass mit dieser Methode der freiwilligen Befragung der Besitzstand der Reichen unterschätzt werde, weil diese kaum an der Befragung teilgenommen hatten.

Mit der nunmehrigen Studie, die im Auftrag der Arbeiterkammer entstand, wird auch der Vermögensstand des Top-1-Prozents errechnet. Dadurch zeigt sich auch die Verteilung des Vermögens: Allein das Top-1-Prozent verfügt über 37% am gesamten Nettovermögen - die reichsten 10% vereinen mit 69% mehr als zwei Drittel des privaten Reichtums auf sich.

Für Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske sind die Ergebnisse der Studie Anlass, die Besteuerung von Nettovermögen ab einer Million Euro zu fordern.

