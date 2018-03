BATS Chi-X Europe und BATS U.S. Options erzielen monatliche Marktanteilsrekorde im Juli

(PRN) - - Rekorde in Spanien, den Nordländern, am EuroSTOXX 50 sowie beim Handel mit Aktienzertifikaten erzielt

Kansas City, Missouri Und London (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) gab heute bekannt, dass BATS Chi-X Europe im zweiten Monat als sogenannte Recognised Investment Exchange sieben monatliche Marktanteilsrekorde aufgestellt hat. Mit einem Marktanteil von 4,3 % konnte auch BATS Options das bislang beste Monatsergebnis erzielen.

BATS Chi-X Europe erzielte am EuroSTOXX 50 einen Marktanteil von 24,3 % und übertraf damit den bisherigen Rekord von 23,9 % aus dem November 2012. Auf Spaniens IBEX 35 wurde ein Marktanteil von 15,6 % erzielt, womit der Wert von 14,4 % aus dem Monat Juni übertroffen werden konnte. Auch beim Handel mit Aktienzertifikaten (FTSE RIOB, 9,0 %) sowie auf dem Frankfurter DAX (28,8 %), der OMXS30 in Stockholm (31,4 %), der OMXH25 in Helsinki (30,7 %) und der OBX in Oslo (23,2 %) sind im Monat Juli in Europa weitere Rekorde aufgestellt worden.

Insgesamt erzielte BATS Chi-X Europe einen Marktanteil von 24,2 % -im Juni wurde ein Wert von 22,5 % gemeldet. Im Vergleich zum Wert von 8,0 Milliarden EUR aus dem Monat Juni lag der tägliche Nominalwert im Juli bei durchschnittlich 7,3 Milliarden EUR.

"Unser wachsender Marktanteil auf zahlreichen europäischen Märkten stimmt uns äußerst zufrieden. Neu- und Bestandskunden erkennen die Vorteile, die mit unserer Statusänderung in eine Recognised Investment Exchange einhergehen", so Joe Ratterman, der Firmenchef von BATS Global Markets. "Unsere Entwicklung in Europa ergänzt den derzeitigen Aufschwung in den USA, da immer mehr Firmen in noch größerem Umfang am Handelsgeschehen von BATS Options teilnehmen."

Beim Handel mit US-Dividendenpapieren lag der BATS-Marktanteil im Juli bei 9,6 %, wobei der branchenweite Gesamtdurchschnitt beim Handel mit Wertpapieren im Juli auf 5,7 Milliarden Aktien pro Tag beziffert wurde. Im Vergleich zum Wert von 7,1 Milliarden Aktien im Juni und 6,1 Milliarden Aktien im identischen Berichtszeitraum des Vorjahres ergab sich folglich ein Rückgang. Auf den europäischen Wertpapiermärkten, die BATS Chi-X Europe abdeckt, lag der konsolidierte branchenweite Nominalwert der gehandelten Aktien im Monat Juli durchschnittlich bei 29,8 Milliarden EUR pro Tag. Im Vergleich zum Wert von 35,6 Milliarden EUR aus dem Monat Juni wurde ein Rückgang verzeichnet.

Weitere Höhepunkte im Juli:

-- Im Juli belegte die BATS BZX Exchange laut BATS-Marktqualitätsstatistik [http://www.batstrading.com/market_data/quality/] bei 347 der insgesamt 500 zum S&P 500®-Index zählenden Aktien - gemessen an ihrem effektiven Spread - den 1. und 2. Platz der Kategorie Handelsqualität. Darüber hinaus erzielte die BZX Exchange bei 19 der 25 führenden börsengehandelten Produkte den niedrigsten effektiven Spread. -- Der Kauf- und Verkaufsvertrag ist unterzeichnet worden [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/EMCF-EuroCCP_sale-and-purchase_agreement-17-July-2013.pdf], demzufolge die EMCF und EuroCCP zusammengelegt und in eine neue europaweite Clearingstelle für Kassa-Aktienhandel namens EuroCCP N.V. umgewandelt werden. Die Zustimmung der Regulierungsstellen und Wettbewerbsbehörden steht noch aus. BATS Chi-X Europe ist einer von insgesamt vier Anteilseignern mit einer 25-prozentigen Beteiligung an diesem neuen Gebilde. -- Joe Ratterman, der CEO von BATS Global Markets, wurde von Institutional Investor in dessen Tech-50-Rangliste des Jahres 2013 aufgenommen. Damit ist er seit 2008 bei jeder Auszeichnung der Publikation berücksichtigt worden. -- Der BATS 1000 Index® beging seinen vierten Geburtstag mit seiner jährlichen Neuaufstellung [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BATS_1000_2013_Reconstitution_FINAL.pdf], infolge derer 27 der auf dem Index gelisteten Unternehmen ersetzt worden sind. Zu den Neuzugängen zählen Facebook, Avis Budget Group und Burger King. -- BATS Global Markets hat unter @BATSGlobal [https://twitter.com/BATSGlobal] ein Twitter-Konto eröffnet.

Zusammenfassung des Handelsvolumens und Marktanteils im Juli 2013

BATS Options - gemeinsamer Marktanteil 4,3 % -------------------------------------- ---- BATS Options - gemeinsames Handelsvolumen im täglichen 625.218 Durchschnitt Verträge ------------------------------------------------------ -------- Europäische Dividendenpapiere

[1] Auf Basis der Marktabdeckung von BATS Chi-X Europe, abrufbar unter www.batstrading.co.uk



Handelsvolumen- und Marktanteilsstatistik nach Markt -US-Dividendenpapiere, US-Aktienoptionen, europäische Dividendenpapiere

Eine vollständige Übersicht des Handelsvolumens und Marktanteils für jeden einzelnen Markt im Monat Juli ist weiter unten aufgeführt. Besuchen Sie die folgende Website, um die US-amerikanischen und europäischen Marktanteile aller großen Handelsbörsen und sonstiger Märkte einzusehen: http://www.bats.com/markets

US-Dividendenpapiere (Die BATS-Börsen) Juli 2013 Juli 2012 Die BATS-Börsen (BZX & BYX (in Millionen, mit Ausnahme von zusammengefasst) Prozentwerten; Restposten sind in Volumenangaben und Nominalwerten nicht enthalten) Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 549,3 750,0 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 451.119,3 $ 512.120,5 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 9,6 % 12,3 % Tape A 8,3 % 11,1 % Tape B 13,3 % 15,0 % Tape C 9,6 % 13,2 % Handelsvolumen nach Börse: -------------------------- BZX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 450,5 560,9 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 375.933,5 $ 404.763,4 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 7,9 % 9,2 % Tape A 6,7 % 7,9 % Tape B 11,0 % 12,2 % Tape C 8,1 % 10,1 % BYX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 98,8 189,2 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 75.185,8 $ 107.357,1 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 1,7 % 3,1 % Tape A 1,6 % 3,2 % Tape B 2,3 % 2,9 % Tape C 1,5 % 3,0 % BATS 1000 Index 18.692,15 15.497,44 (ein breiter gefasster Benchmark des (Börsenschluss: (Börsenschluss: US-Markts für Dividendenpapiere) 31/07/13) 31/07/12)

US-Aktienoptionen (BATS Options) Juli 2013 Juli 2012 Verträge Marktanteil Verträge Marktanteil Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 625.218 4,3 % 517.079 3,6 %

Europäische Dividendenpapiere [2] (BATS Chi-X Europe) Juli 2013 Juli 2012 (In Millionen, mit Ausnahme von Prozentwerten) Nominalwert gesamt 167.283,3 EUR 159.728,6 EUR Nominalwert im täglichen Durchschnitt 7.273,2 EUR 7.260,3 EUR Angezeigter Nominalwert im täglichen Durchschnitt 6.701,7 EUR 6.842,7 EUR Nicht angezeigter [3] Nominalwert im täglichen Durchschnitt 571,5 EUR 417,6 EUR Gesamteuropäischer Marktanteil 24,2 % 24,6 %

Marktanteil nach Markt (im Berichtszeitraum): --------------------------------------------- Juli Juli 2013 2012 ----- ----- Börse London gesamt 28,0 % 30,0 % FTSE-100-Aktien 31,4 % 33,7 % FTSE-250-Aktien 20,1 % 24,7 % Börse Paris gesamt 22,2 % 23,8 % CAC-40-Aktien 23,8 % 24,7 % CAC-Next20-Aktien 17,4 % 25,6 % Börse Frankfurt gesamt 26,8 % 26,5 % DAX-30-Aktien 28,8 % 27,6 % MDAX-Aktien 22,9 % 27,9 % Börse Amsterdam gesamt 21,0 % 25,8 % AEX-Aktien 21,3 % 26,3 % AMX-Aktien 17,7 % 20,0 % Börse Brüssel gesamt 22,9 % 20,4 % BEL-20-Aktien 24,2 % 21,3 % Börse Mailand gesamt 13,9 % 14,7 % FTSE-MIB-Aktien 14,7 % 15,4 % Börse Zürich gesamt 24,8 % 26,0 % SMI-Aktien 27,2 % 27,6 % SMIM-Aktien 18,1 % 17,9 % Nordische Börsen gesamt 28,6 % 26,1 % Helsinki-OMXH25-Aktien 30,7 % 27,3 % Stockholm-OMXS30-Aktien 31,4 % 29,6 % Kopenhagen-OMXC20-Aktien 26,2 % 21,8 % Oslo-OBX-Aktien 23,2 % 21,1 % Börse Wien gesamt 15,9 % 17,5 % ATX-Aktien 16,2 % 17,7 % Börse Lissabon gesamt 10,5 % 16,3 % PSI-20-Aktien 10,6 % 16,5 % Börse Dublin gesamt 6,5 % 4,6 % ISEQ-20-Aktien 6,5 % 4,6 % Börse Madrid gesamt 14,8 % 5,1 % IBEX-35-Aktien 15,6 % 5,1 % Bedeutende Indizes 24,3 % 21,9 % EUROSTOXX-50-Aktien FTSE RIOB 9,0 % 4,22 %

[2] Entspricht konsolidierten Werten aus offenen und geschlossenen Büchern der BATS Europe (BXE) und Chi-X Europe (CXE), sofern nichts anderes vermerkt ist. [3] Auf der BXE und CXE nicht angezeigte Orderbücher.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den Vereinigten Staaten und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, die BATS BZX Exchange und die BYX Exchange, sowie BATS Options, einen US-Markt für Aktienoptionen, und den BATS 1000 Index, einen innovativen Marktindex für US-amerikanische Dividendenpapiere. Die BATS BZX Exchange ist ein Handelsplatz für Primärkotierungen börsengehandelter Produkte, zu dem 19 börsengehandelte Fonds zählen. In Europa ermöglicht BATS Chi-X Europe, eine sogenannte Recognised Investment Exchange und nach Marktanteil und Handelsvolumen die größte Wertpapierbörse Europas, den Handel mit mehr als 2.700 der liquidesten Aktien in 25 verschiedenen Indizes und auf 15 großen europäischen Märkten. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Besuchen Sie www.bats.com für nähere Informationen.

