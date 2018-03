Peak tritt bei der Sommer-Universiade in Kasan als Sponsor auf, um Aufmerksamkeit der Jugend auf sich zu lenken

(PRN) - -- Von Peak gesponsortes Team aus den USA nimmt 11 Goldmedaillen mit nach Hause

Hongkong (ots/PRNewswire) - Peak Sport Products Co., Limited ("Peak" oder, gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften, die "Gruppe", Börsencode: 1968.HK) hat seine Präsenz bei Wettbewerben von Weltrang erneut verstärkt und trat bei der 27. Sommer-Universiade in der russischen Stadt Kasan als Sponsor des Teams der USA (das "US-Team") auf, das insgesamt 40 Medaillen mit nach Hause nehmen konnte, darunter 11 Gold-, 14 Silber- und 15 Bronzemedaillen in den Disziplinen Leichtathletik, Basketball und Schwimmen.

Alle Mitglieder des von Peak gesponsorten US-Teams bei der Sommer-Universiade in Kasan waren Collegestudenten. Das US-Team verwendete in diesem Jahr zum ersten Mal Sportartikel, die nicht in den USA produziert wurden.

Alle Funktionäre und Athleten im US-Team waren zufrieden mit den von Peak bereitgestellten Produkten. Einer der Athleten sagte dazu: "Die Produkte von Peak haben uns gute Dienste erwiesen. Sie sind sehr professionell und ausgesprochen bequem, und auch das Design ist großartig und sehr gut für junge Menschen geeignet."

Peak, schon seit Langem offizieller Partner einer Reihe von erstklassigen Sportligen aus verschiedenen Ländern, darunter die NBA, die FIBA und die WTA, hat Sponsoringvereinbarungen mit etwa 20 NBA-Spielern, zum Beispiel dem Superstar Tony Parker, sowie mit mehreren WTA-Spielern geschlossen und gilt als eine der bekanntesten Sportartikelmarken weltweit.

Xu Zhihua, der CEO von Peak, meint dazu: "Es freut mich sehr zu sehen, mit welchem Einsatz sich alle Mitglieder des US-Teams an der Sommer-Universiade in Kasan beteiligt haben, und wir sind besonders stolz darauf, dass die Athleten über 40 Mal während dieser Wettbewerbe in Sportbekleidung vom Peak aufs Siegerpodest steigen konnten. Ohne Zweifel tragen ihre Bemühungen und ihr Erfolg dazu bei, dass Peak als internationale Sportbekleidungsmarke bei jungen Menschen überall auf der Welt bekannt wird."

