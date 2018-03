Delphine Lucielle stellt bei der Glasstress 2013 im Rahmen der 55. Biennale Venedig ihr neues Werk aus

San Francisco (ots/PRNewswire) - Im Anschluss an Delphine Lucielles -http://www.delphinelucielle.com -erfolgreiche Einzelausstellung in der Londoner Saatchi Gallery im April 2013, ist ihr Kunstwerk "Template for Life" nun bei der 55. Kunstbiennale Venedig im Rahmen der Vernissage Glasstress 2013 zu sehen. Lucielle stellt an der Seite von so namhaften internationalen Künstlern wie Cai Guo-Qiang, Thomas Schutte, Tracey Emin, Joseph Kosuth, Miroslaw Balka, Cornelia Parker, Tony Oursler und Joana Vasconcelos ihre Werke aus Glas aus.

Kuratoren der diesjährigen Kunstausstellung sind Adriano Berengo und James Putnam. Die Künstler waren dazu aufgerufen, auf den Eigenschaften von Licht und Hitze basierende Werke zu schaffen, und genau diese Faktoren sind bei der Herstellung und Bearbeitung von Glas essenziell.

Lucielles von den geologischen Strukturen in Steinen inspiriertes mehrteiliges Glasgemälde "Template for Life" wurde von den Kritikern in den höchsten Tönen gelobt. "Die Gemälde von Delphine Lucielle sind tiefgründig, einzigartig und bewegend. Nur selten gelingt es der zeitgenössischen Kunst, Schönheit mit Innovation zu verbinden und Natur und Technologie so miteinander verschmelzen zu lassen, dass eine neue Art Gemälde entsteht. Delphine Lucielle geht an die Grenze dessen, was Kunst zu leisten vermag", meint der Unternehmer, Mitbegründer von Yahoo und Kunstsammler Jerry Yang. Und Glasstress-Gründer Adriano Berengo fügt hinzu: "Lucielles Arbeit sticht optisch deutlich hervor, denn sie malt mit Glas, Steinen und handgewebten Glasfasern und kreiert so ihre Kunstwerke. Sie ist die Erste, die plastische Gemälde aus Glas erschafft, die an der Wand zu schweben scheinen."

Vom 1. Juni bis zum 24. November 2013 ist das Werk von Delphine Lucielle im Rahmen der Kunstbiennale von Venedig an den folgenden drei Ausstellungsorten zu sehen:

Glasstress: Palazzo Cavalli-Franchetti/Venezianisches Kunst- und Wissenschaftsinstitut Berengo-Zentrum für zeitgenössische Kunst und Glas, Murano Venice Projects, Dorsoduro 868, Venedig

