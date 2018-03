US Außenminister John Kerry am Flughafen Schwechat

Wien (OTS) - US Außenminister John Kerry hielt sich heute vormittags während einer Zwischenlandung kurz am Flughafen Wien Schwechat auf. Auf dem Weg von Pakistan nach Großbritannien landete sein Flugzeit zu einem geplanten Tankstopp in Österreich. Während Kerry auf das Auftanken seiner Maschine wartete, entspannte er sich beim Fußballspielen am Flughafen.

