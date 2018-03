AVISO - Dienstag - PK/Präsentation des "Hafen Open Airs 2013"

Österreichische Pop-Musiker zum 7. Mal live am Alberner Hafen - Eintritt frei!

Wien (OTS/SPW-K) - Am 16. und 17. August 2013 findet wieder das "Hafen Open Air" vor der Kulisse der gigantischen Getreidesilos am Alberner Hafen in Simmering statt. "Das Ambiente am Zusammenfluss von Donau und Donaukanal - den Friedhof der Namenlosen im Blick - bietet einfach ein tolles Flair. Und Austro-Pop in der Vorstadt steht ja eigentlich stellvertretend für den Geburtsort des Austro-Pop", so der Simmeringer Landtagsabgeordnete und Wiener Gemeinderat Dr. Harald Troch, der heuer wieder gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Renate Angerer (SPÖ) den Ehrenschutz über dieses erfolgreiche Musikereignis inne hat.

Vor sieben Jahren gelang dem Organisationsteam eine fulminante und medial viel beachtete Premiere mit ihrer Initiative zur Förderung der österreichischen Popmusik. Die konsequente Weiterentwicklung der Idee, führte 2012 zu einem beachtlichen Ergebnis: 18 österreichische Pop-Bands, vorwiegend junge Musikerinnen und Musiker, angeführt von Stars wie der österreichischen Kult-Band 'EAV' und 'Boris Bukowski', begeisterten um die 12.000 BesucherInnen auf dem Areal des Alberner Hafens in Simmering. Dieses Jahr will man mit einigen Überraschungen nochmals nachlegen.

Sascha Penz zu den Zielen der Intitiative: "Österreich verfügt über eine lange Tradition der Pop-Musik, die sich aus den 60er-Jahren und den bekannten Austropop Größen der 70er, 80er und 90er bis in unsere Zeit konstant weiterentwickelt hat. Wir leisten mit dem mittlerweile etablierten Hafen Open Air einen wichtigen Beitrag zur Bildung einer neuen Generation von Pop-Künstlern. Die Zusammenarbeit von Stars und Newcomern schafft Wissens- und Erfahrungstransfer mit außergewöhnlich positivem Feedback."

Präsentiert wird das Gesamtkonzept des Hafen Open Air im Rahmen einer Pressekonferenz in der VIP Business Lounge am Dienstag, dem 6. August 2013 um 09.00 Uhr im Wiener Hafen Verwaltungsgebäude, Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

Es werden führende Künstler der österreichischen Pop-Szene anwesend sein. Stars wie Michael Seida, Ulli Bäer und Andy Baum stehen - genauso wie das Team der Festivalleitung - für Fragen zur Entwicklung der österreichischen Pop-Szene zur Verfügung.

