US-Außenminister Kerry geheim in Wien

Geheimgespräche

Wien (OTS) - Alarmstufe Rot auf dem Wiener Flughafen. US-Außenminister John Kerry landete am Freitag mit der Airforce 2 in Wien-Schwechat! Im VIP-Bereichsoll es dann zu Geheimgesprächen gekommen sein. Beobachter spekulieren über Verhandlungen mit Russland, nachdem NSA-Enthüller Snowden gestern in Moskau Asyl bekam. Lesen sie mehr in der morgigen Kronen Zeitung.

Rückfragen & Kontakt:

Lokalredaktion DW 3410