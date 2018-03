SPÖ-Termine von 5. August bis 11. August 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 5. August 2013:

9.00 Uhr Sportminister Gerald Klug nimmt am Team Rot-Weiß-Rot Aktionstag in Klagenfurt teil (Seeparkhotel Klagenfurt, Universitätsstraße 104, 9020 Klagenfurt am Wörthersee).

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt MitarbeiterInnen des Schweizer Parlaments sowie der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft zu einer Aussprache (Parlament).

12.00 Uhr Sportminister Gerald Klug spielt Billiard mit Jasmin Ouschan in der Billiardsportacademy (Siebenhügelstraße 107A, 9020 Klagenfurt).

14.00 Uhr Bundesminister Gerald Klug verleiht Prof. Gstettner das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich (MilKdoK, Khevenhüller-Kaserne, Feldkirchnerstraße 280 9020 Klagenfurt).

DIENSTAG, 6. August 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich - St. Pölten.

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Abschluss-Pressekonferenz "NEBA Schnuppertage" teil (Hotel Ibis Wien Mariahilf, Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Wien).

MITTWOCH, 7. August 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Oberösterreich - Bezirk Rohrbach.

DONNERSTAG, 8. August 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich - Bezirk Zwettl.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bundesländertag in Niederösterreich und besucht unter anderem das Bundessozialamt NÖ, ein Landespflegeheim in Waidhofen/Thaya, den Mühlenhof und ein intern. Rollstuhlturnier in Groß-Siegharts.

FREITAG, 9. August 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich - Bezirk Neunkirchen.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bezirkstag in der Südoststeiermark und besucht unter anderem das Bundessozialamt Steiermark, die Firma ACC Austria GmbH in Fürstenfeld und das QT&S Werk in Fehring.

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages das Allgemeine Krankenhaus Linz (AKH Linz, Krankenhausstraße 9, 4020 Linz).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages das "Italienische Sommerfest" der SPÖ-Froschberg (Hofmeindlgut, Niederreithstraße 40, Froschberg-Linz).

SAMSTAG, 10. August 2013:

8.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht den Welser Wochenmarkt mit Info-Stand des Gesundheitsministeriums "Gesunde Ernährung" (Zentralmarktgelände zwischen Dr.-Salzmann-Straße -Dragonerstraße - Hamerlingstraße, 4602 Wels).

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bädertour im Theresienbad (Hufelandgasse 3, 1120 Wien).

14.30 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer nimmt an der Eröffnung des Golser Volksfestes teil (Festgelände, 7122 Gols).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht das "Gmundner Lichterfest" (Gmunden, Rathausplatz, Schiffslände und Esplanade).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht den Antara Dance (Türkenschanzpark, 1180 Wien).

SONNTAG, 11. August 2013:

Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an einer Wanderung der Naturfreunde Niederösterreich teil (3193 St. Aegyd im Neuwald).

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bädertour im Angelibad (Angeliwiese, 1210 Wien).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer nimmt die Siegerehrung des "Riesen-Wuzzler-Turniers" der SPÖ-Mitterkirchen vor (Badeseee Mitterkirchen, Bezirk Perg).

