ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 5. August 2013 Auftakt der ÖVP-Sommertour in OÖ: ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, LH Dr. Josef Pühringer und das ÖVP- Regierungsteam 10:30 Wanderung zur Laudachseealm (Treffpunkt beim Gasthaus "Franzl im Holz", Laudachseestraße 57, 4810 Gmunden) 11:30 Einkehr in der Laudachseealm (Gmunden) 12:00 Pressegespräch mit Michael Spindelegger und Josef Pühringer (Laudachseealm) 12:50 Fahrt mit dem Dampfschiff "Gisela" von Gmunden/Ebensee/Gmunden 15:00 Besuch von Hallstadt 14:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einer Eisverteilaktion (Stadtplatz, 4240 Freistadt) 16:10 BM Dr. Reinhold Mitterlehner besucht anlässlich einer Donauzillenfahrt Gasthäuser in den Gemeinden Neustift und Hofkirchen (Zillenverleih Anton Witti, Freizell 4, 4085 Wesenufer) 19:00 Sommerfest der ÖVP Oberösterreich (mit Einladung, Vorchdorf) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in OÖ DIENSTAG, 6. August 2013 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich, Tourismus- Landesrätin Michaela Resetar und der Obfrau von "Urlaub am Bauernhof" Burgenland, Dorothea Jagschitz, zum Thema "Urlaub am Bauernhof" (Remushof Jagschitz, Untere Lerchengasse 15, 7064 Oslip) 09:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas nimmt an der Pressekonferenz des Hilfswerkes teil, bei der die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema 24-Stunden-Betreuung präsentiert werden (Cafe Landmann, Bel Etage, Eingang Oppolzergasse 6,1010 Wien) 10:00 Pressekonferenz mit StS Sebastian Kurz zum Thema "Präsentation Integrationsbericht 2013" (Kunsthallencafe, Treitlstraße 2, 1040 Wien) 17:30 Podiumsdiskussion mit StS Sebastian Kurz zum Thema "Einheit in der Vielfalt, Integrationsprozesse in der Nachbarschaft" (Baha'i Center Austria, Maroltingergasse 2, 1140 Wien) 19:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas hält einen Vortrag beim Rotary Club Steyr zum Thema "Die politische Union ist das Ziel" (Schwechaterhof, 4400 Steyr) BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der ÖVP-Sommertour in NÖ BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-Sommertour in Tirol StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in Salzburg MITTWOCH, 7. August 2013 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in NÖ: 09:00 Besuch SeneCura Sozialzentrum (Hofgarten 1, 3484 Grafenwörth) 10:30 Besuch der Ausstellung Garten Tulln mit anschließenden Wirtschaftsgesprächen (Am Wasserpark 1, 3430 Tulln) BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der ÖVP-Sommertour in Vorarlberg DONNERSTAG, 8. August 2013 ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in NÖ StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in Wien FREITAG, 9. August 2013 20:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht den GÖD-Operettenabend "Wiener Blut" (Schloss Haindorf, Krumböck-Allee 21, 3550 Langenlois) ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger bei der ÖVP-Sommertour in Kärnten und der Steiermark ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in NÖ SAMSTAG, 10. August 2013 15:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der Eröffnung des Golser Volksfestes teil (7122 Gols) 20:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Festakt 140 Jahre Trachtenkapelle Mönichwald (Karnerviertel 8, 8252 Mönichwald) SONNTAG, 11. August 2013 08:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Bezirksmusikertreffen (Raiffeisen Freizeithalle, 8274 St. Magdalena)

