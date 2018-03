ADEG Hörbinger eröffnet in Friesach: Kaufmann Hörbinger mit großen Plänen für den neuen Markt

Friesach (OTS) - Seit heute haben die Friesacherinnen und Friesacher einen neuen ADEG Kaufmann. Harald Hörbinger übernimmt den ADEG Markt im Einkaufszentrum in Friesach - in nur zwei Tagen ging die Übergabe über die Bühne. ADEG Kaufmann Hörbinger startet mit viel Engagement und neuen Ideen. Neben einem erweiterten Sortiment bietet er auch Lotto Toto, Brötchen- und Plattenservice sowie Hauszustellung an. Im Bio Backshop wird in Zukunft verstärkt Biobrot und -gebäck gebacken.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4408

Rückfragen & Kontakt:

ADEG Hörbinger in Industriestraße 4, 9360 Friesach

Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin und Leiterin Media Relations

REWE International AG, Industriezentrum NÖ-Süd,

Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at