Zum 5. Mal Junge Uni Waldviertel in Raabs an der Thaya

Ab 5. August unter dem Motto "Eine Reise um die Erde in 5 Tagen"

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Montag, 5., bis Freitag, 9. August, findet in Raabs an der Thaya zum mittlerweile bereits fünften Mal die Junge Uni Waldviertel, die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs und der tschechischen Region Vysocina, statt. Das Thema lautet diesmal "Eine Reise um die Erde in 5 Tagen" und bietet mehr als 100 Schülern im Alter zwischen 11 und 14 Jahren die Möglichkeit, auch abseits der großen Bildungsmetropolen Universitätsluft zu schnuppern und Wissenswertes über die Menschen, ihre Kultur, Wirtschaftslage, Sprachen und Schriften in Afrika, Asien, Europa und Amerika zu erfahren.

An den Vormittagen gibt es dabei für die österreichischen und tschechischen Jugendlichen simultan übersetzte Vorlesungen wie an "echten" Hochschulen mit Universitätsprofessoren und regionalen Wirtschaftsexperten. Nachmittags finden dann vertiefende und ergänzende Workshops statt, die bei Schönwetter so oft als möglich unter freiem Himmel abgehalten werden. Und damit auch Spiel, Sport und Spaß nicht zu kurz kommen, stehen zudem Aktivitäten wie das Basteln von Graduation Caps, Lagerfeuer-Abende, eine Junge Uni Disco etc. auf dem Programm.

Am Mittwoch, 7. August, brechen alle Jungstudenten, Betreuer und das Organisationsteam nach Telc auf, um auch hier Vorlesungen und Workshops zu absolvieren, bei denen besonderer Wert darauf gelegt wird, den Kindern und Jugendlichen die Kultur Tschechiens zu vermitteln und die "Grenzen im Kopf" weiter abzubauen.

Den Abschluss der Uni-Woche bildet am Freitag, 9. August, ab 17 Uhr am Campus Raabs eine feierliche Sponsion mit Gelöbnis und Urkundenüberreichung, an der auch Landesrätin Mag. Barbara Schwarz teilnehmen wird.

Nähere Informationen bei der Europa Brücke Raabs unter 0664/105 66 33, e-mail office @ jungeuni-waldviertel.at und www.jungeuni-waldviertel.at.

