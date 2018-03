Berühmter Technologieunternehmer Itzhak Fisher investiert in führende mobile Werbeplattform Taptica

San Francisco (ots/PRNewswire) - Taptica, die führende mobile Plattform für Nutzerakquise, hat eine Finanzspritze von Itzhak Fisher, Nielsen EVP Global Business Development, erhalten, der sich seit drei Jahrzehnten als angesehener Unternehmer in der Hochtechnologiebranche bewegt.

Zu Fishers vorherigen Posten zählen die globale Produktleitung aller Nielsen-Produktlösungen sowie die Rolle des Vorstandsvorsitzenden der Online-Sparte von Nielsen. Fisher verfügt ausserdem über umfassende Erfahrungen in der Führung von Unternehmen durch Fusionen, Übernahmen und Börsengänge.

Nun hat der Aufstieg und das Potenzial der technologiegesteuerten mobilen Nutzerakquise die Aufmerksamkeit von Itzhak Fisher erregt, und er begrüsste die Gelegenheit zur Investition in Taptica, ein führendes Unternehmen dieser Branche, das geschützte Technologie in der Grössenordnung grosser Datenmengen einsetzt, um wertvolle mobile Nutzer einzubeziehen und zu akquirieren.

"Die mobile Werbebranche verfügt über ein unglaubliches Potenzial, und ich freue mich sehr darüber, in ein herausragendes Unternehmen zu investieren, das bereits in einer so frühen Phase seiner Entwicklung fantastische Ergebnisse erzielt hat", so Fisher. "Ich glaube an Taptica und an die Richtung, die das Unternehmen als datengesteuerte mobile Plattform für Nutzerakquise eingeschlagen hat."

Taptica wurde 2012 gegründet und arbeitet mit Marken und App-Entwicklern gemeinsam an der Einbeziehung und Akquise von wertvollen mobilen Nutzern über geschützte datengesteuerte Algorithmen. Das Unternehmen freut sich sehr über diesen hoch angesehenen Investor aus dem Technologiebereich.

Über Taptica:

Taptica ist eine führende Plattform für die Akquise mobiler Nutzer für Marken und App-Entwickler, die wertvolle mobile Nutzer anziehen wollen. Die geschützte Technologie des Unternehmens basiert auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen auf der Ebene grosser Datenmengen, das datengesteuertes mobiles Targeting und Nutzerakquise ermöglicht, was wiederum zur Maximierung der Rendite führt. Taptica arbeitet mit 150 Beratern und über 1.000 Supply- und Publishing-Partnern zusammen.

