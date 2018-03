TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 2. August 2013, von Christian Jentsch: "Schuldig ohne Konsequenzen"

Innsbruck (OTS) - Gestern Abend wurde nach langem Warten das letztinstanzliche Urteil im Mediaset-Prozess verkündet. Italiens Ex-Premier wurde zwar erstmals rechtskräftig verurteilt. Trotzdem kann er sich wieder einmal ins Fäustchen lachen.

Berlusconi bleibt Italien in all seinen Facetten erhalten. Er bleibt wohl der wichtigste Spieler auf dem politischen Parkett in Rom. Die höchsten Richter haben zwar seine vierjährige Haftstrafe bestätigt, hinter Gitter muss der Cavaliere vorerst aber wohl nicht. Das gefällte Ämterverbot muss überhaupt neu verhandelt werden. Bis dahin kann der Politiker, Medienzar und Lebemann weiter schalten und walten, wie es ihm beliebt.

Und nicht nur Berlusconis Anhänger werden sich die Hände reiben. Das politische Erdbeben, das ein Ämterverbot für den Ex-Premier ausgelöst hätte, wurde kurzerhand abgesagt. Offensichtlich sollte nicht zu fest an den politischen Kräfteverhältnissen gerüttelt werden. Schließlich ist Berlusconi mit seiner Mitte-rechts-Partei "Volk der Freiheit" Teil der neuen mühsam zusammengezimmerten Regierung in Rom. Ohne Berlusconi und seine Gefolgsleute, die im Falle eines unangenehmen Gerichtsurteils mit dem Rücktritt gedroht hatten, wäre Italien wohl erneut in eine politische Krise gerutscht. Das wollten viele offensichtlich vermeiden. Berlusconi wird dem Kabinett von Premier Enrico Letta wohl auch nach seiner rechtskräftigen Verurteilung weiterhin den Stempel aufdrücken. Berlusconis politisches Ende ist also wieder einmal abgesagt. Trotz Bunga-Bunga, Finanzaffären und politischer Verschiebungen ist der alternde Lebemann nicht aus dem Sattel zu heben.

Der schon oft totgesagte mehrfache Regierungschef sieht sich längst noch nicht als Auslaufmodell. Und er weiß nach wie vor eine große Wählerschaft hinter sich. Bei den Parlamentswahlen von Ende Februar konnte er mit seiner Mitte-rechts-Allianz ein unverhofft gutes Ergebnis einfahren und den Sozialdemokraten wieder einmal die Siegerparty vermasseln. Bei der Bildung einer neuen Regierung mussten sich seine politischen Gegner zähneknirschend mit ihm ins Bett legen. Berlusconi steht für einen Politiker, der es mit den Gesetzen nicht gar so ernst nimmt. Für ein System, in dem Seilschaften die Agenda setzen und Affären mit einem verschmitzten Lächeln abgetan werden.

Ob das von der Staatspleite bedrohte Italien mit dem etablierten System den Weg aus der Krise finden wird, darf zumindest bezweifelt werden. Wer die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wieder auf Kurs bringen möchte, muss ein neues Fundament bauen. Und sich Transparenz auf die Fahnen schreiben.

