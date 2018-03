IBC Leaders' Summit liefert exklusive Untersuchungen als Hilfestellung bei strategischen Entscheidungen im vernetzten Zeitalter

(PRN) - - Führende Wirtschaftsexperten tauschen Erfahrungen aus, wie man das Interesse vernetzter Zuschauer wecken und Daten nutzbar machen kann -

London (ots/PRNewswire) - Der diesjährige IBC Leaders' Summit

soll tiefe Einblicke in die

neue Medienlandschaft gewähren - von den sich entwickelnden typischen Verhaltensweisen der "Generation C" über das Aufkommen zweiter Bildschirme bis hin zum zunehmenden Einfluss der Datenanalyse. Dies alles wird von exklusiven empirischen Untersuchungen untermauert, die extra für diese Konferenz von dem führenden Forschungsunternehmen Deloitte in Auftrag gegeben wurden. Der IBC Leaders' Summit, eine exklusive Veranstaltung nur für geladene Gäste, die speziell auf die einflussreichsten und visionärsten Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Medien und der Unterhaltungsindustrie zugeschnitten ist, findet am 12. September 2013 im niederländischen Amsterdam statt.

Der beratende Redakteur des IBC Leaders' Summit Graham Lovelace meint: "Die Untersuchung wurde in Auftrag gegeben, um Medienunternehmen dabei zu helfen, ihre Strategien auf der Grundlage aktuellster Informationen über das Zuschauerverhalten und den Einfluss von Daten in diesem neuen, vernetzten Fernsehzeitalter zu überprüfen und zu verfeinern. Die Erkenntnisse bieten wertvolle Einsichten zur aktuellen Marktlage in einer Zeit, in der sich die Branche rasant verändert, und sie geben den Debatten, die während der Konferenz stattfinden, eine Richtung." Weitere Einzelheiten zu den Studien sind auf der Website www.ibc.org/deloitteresearch

zu finden, darunter auch ein

Video-Interview mit Paul Lee, dem globalen TMT-Forschungsleiter bei Deloitte.

Als Reaktion auf die sich ständig verändernde Medienlandschaft hat sich auch das Programm des IBC Leaders' Summit weiterentwickelt, sodass die rasanten Entwicklungen und Themen, mit denen man sich dort befasst, genau wiedergegeben werden. Der übergeordnete Titel der diesjährigen Konferenz lautet: "Please Adjust Your Set: Retuning Your Strategy for the Connected Era" (Bitte nehmen Sie die Anpassungen vor: Richten Sie Ihre Strategie für das vernetzte Zeitalter neu aus). Sie bietet ein aus mehreren aufeinander abgestimmten Veranstaltungen zusammengesetztes Programm für einen spannenden Tag voller anspruchsvoller Diskussionen und Debatten über die neue, vernetzte Welt.

Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, sich die persönlichen Ansichten und Erfahrungen von führenden Köpfen aus der Branche anzuhören und deren Diskussionen über Branchenthemen zu verfolgen. Bislang haben folgende Redner verbindlich zugesagt:

-- Dan Ligtvoet, geschäftsführender Vizepräsident und geschäftsführender Direktor, Viacom International Media Networks, Nordeuropa -- Daniel Danker, Leiter des Produktbereichs, Shazam -- Michael Comish, CEO, Tesco Digital Entertainment -- Marty Pompadur, globaler stellvertretender Vorsitzender, Medien und Unterhaltung, Macquarie Capital Partners -- Gerry O'Sullivan, Senior-Vizepräsident globales TV und Unterhaltung, Deutsche Telekom -- Brian Sullivan, CEO, Sky Deutschland -- Mascha Driessen, YouToo Global & Partnerin/Direktorin, AdBirds Europe -- Paul Lee, globaler TMT-Forschungsleiter, Co-Autor der TMT Predictions, Deloitte -- Gina Nieri, Direktorin für institutionelle und rechtliche Angelegenheiten und strategische Analyse, Mediaset -- Victor N. Pinchuk, stellvertretender Generaldirektor, Betrieb und Entwicklung, russisches Fernsehen und Radio -- Sir Hossein Yassaie PhD, CEO, Imagination Technologies Group plc -- Rob Webster, Direktor der Commercial Group, BSkyB

Besucht wird die Veranstaltung von Vertretern von Unternehmen wie der BBC, Discovery Networks, HBS, ITV, Paramount Pictures und dem Red Bull Media House. Interessenten, die am IBC Leaders' Summit teilnehmen möchten, können sich auf der Website www.ibc.org/leaderssummit registrieren. Dort finden Sie auch tagesaktuelle Informationen zur Veranstaltung.

