Die polnischen Industrie- und Handelskammer in Frankreich beruft Herrn Wojciech Janowski in den Rat

Paris (ots/PRNewswire) - Die polnischen Industrie- und Handelskammer in Frankreich hat Herrn Wojciech Janowski in seinen Rat berufen. In dieser Position wird Herr Janowski den Rat beraten und dessen Aktivitäten in Polen und Frankreich direkt unterstützen.

Die polnische Industrie- und Handelskammer wurde in Frankreich im Jahr 1994 gegründet und bietet französischen und polnischen Unternehmen, die ihre Geschäfte ausweiten wollen, eine Reihe von Dienstleistungen an. Es stärkt die Zusammenarbeit zwischen französischen und polnischen Mitgliedern, identifiziert potenzielle Geschäftspartner und fördert den Informationsaustausch durch Rundtischgespräche zu geschäftsstrategischen Themen.

Zusätzlich zu seiner neuen Rolle ist Herr Janowski als Generalkonsul für Polen für das Fürstentum Monaco tätig sowie für die polnische Nationale Wirtschaftskammer. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender von Firmus SAM tätig, ein in Monaco ansässiges Nanotechnologieunternehmen, welches in der Herstellung von Graphen und andere Epitaxiestrukturen aktiv ist, und er ist der Executive Chairman von Hudson Oil, einem kanadischen Downstream-Energieunternehmen, das in Polen aktiv ist. Herr Janowski erwarb seinen Master in Ökonomie von der Cambridge University. Er erhielt die Auszeichnung L'ordre National du Mérite au Grade d'Officier.

Weitere Informationen:

http://www.ccipf.org

http://www.wjanowski.org

Paul McIvor Rosetta Public Relations Inc. mcivor@rosettapr.com +1-416-906-1276