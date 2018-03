Neues Volksblatt: "Ziemlich blöd" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 2. August 2013

Linz (OTS) - Warum die Grün-Abgeordnete Daniela Musiol als "Familiensprecherin" ihrer Partei firmiert, ist unklar. Denn mit dem, was Frau Musiol so von sich gibt, offenbart sie ein Familienbild, das äußerst fragwürdig anmutet.

Also: Die grüne Familiensprecherin will einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem ersten Lebensjahr. Bemerkenswerterweise begründet sie diese Forderung aber nicht mit dem sonst gebräuchlichen Argument, dass der Ausbau der Kinderbetreuung die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögliche und insbesondere den Frauen helfe, rasch wieder in den Beruf zurückzukehren. Nein, Frau Musiol treiben ganz andere Motive: "Krippen sind die ersten Stationen am Bildungsweg junger Menschen. Frühe Förderung ist der Schlüssel zu mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft".

Mit anderen Worten: Eltern sind offenbar zu blöd, ihren Kindern das nötige Rüstzeug fürs Leben mitzugeben. Sie bieten dem Nachwuchs ganz offensichtlich nicht den "hochwertigen Bildungsplatz", wie ihn nach Meinung von Musiol die Krippe bietet - ganz abgesehen davon, ob man bei Einjährigen schon davon reden muss, dass sie auf dem "Bildungsweg" unterwegs sind.

Dass heutzutage andere Anforderungen in Sachen Kinderbetreuung gelten als vor 20, 30 oder 40 Jahren, ist unbestritten. Aber der Familie rundweg Betreuungskompetenz abzusprechen, ist auch ziemlich blöd.

