WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Verantwortung macht sich bezahlt - von Thomas Pressberger

Ob es nur ein Mascherl ist oder wirklich gelebt wird, ist sekundär

Wien (OTS) - Wirtschaft und Verantwortung ist ein Wortpaar, das sich in der aktuellen Wahrnehmung für viele Menschen ausschließt. Die Seite 2 der heutigen Ausgabe des WirtschaftsBlatts unterstreicht das eindrücklich.

Umso bemerkenswerter ist es, wenn gewinnorientierte Unternehmen bei der Frage nach dem Vertrauen Non-Profit-Organisationen wie den WWF oder Greenpeace abhängen.

Namentlich ist das dem Lebensmitteldiskonter Hofer und den Handelsketten Spar und Rewe gelungen. Das schreit nach einem Blick hinter die Kulissen: Die Bio-Marken werden ambivalent betrachtet. Lebensmittelexperten prangern sie als "großen Bio-Schmäh" an und kritisieren die Produktionsmethoden. Manche gehen sogar so weit zu behaupten, sie hätten die Bio-Welle damit kaputtgemacht.

Eine gute Marketingmaschinerie gemischt mit Lebensmittelskandalen wie Pferdefleisch (was in Wahrheit "nur" ein Etikettenschwindel war), EHEC oder Dioxin im Schweinefleisch hätten die Konsumenten in die Arme der vermeintlich sicheren Bio-Marken getrieben.

Auf der anderen Seite wird auch gute Arbeit geleistet. Laut Herstellern, die für "Zurück zum Ursprung" produzieren, lassen sich die Kontrollore von Hofer nicht selten mitten auf den Feldern blicken - und lassen nicht oft mit sich diskutieren.

Dass die Handelsunternehmen mit ihren Bio-Marken den WWF und Greenpeace verdrängt haben, überrascht nur auf den ersten Blick. Tier- und Umweltschutz ist den Österreichern offenbar nicht so wichtig wie gutes und gesundes Essen.

Sollte diese Lesart stimmt, ist Hopfen und Malz dennoch nicht verloren. Denn mit dem Roten Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und SOS Kinderdorf sind mildtätige Organisationen offenbar immer noch wichtiger als Lebensmittel. Und die wichtigste Erkenntnis für Unternehmen bleibt: Verantwortung und Vertrauen machen sich bezahlt, wer darauf setzt, ist vorne mit dabei. Ob es sich dabei nur um ein Mascherl handelt oder tatsächlich gelebt wird, ist sekundär.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at