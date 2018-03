Stronach/Prasch: "ÖVP Kärnten verkommt zur intransparenten Lachnummer!"

Aussagen von VP-Hueter und VP-Malle richten sich von selbst

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Große Verwunderung zeigt der Klubobmann des Team Stronach im Kärntner Landtag, Hartmut Prasch, über die heutigen OTS-Aussendungen der ÖVP Kärnten: "Die ÖVP scheint nicht mehr zu wissen, was im Moment passiert! Einzig das Team Stronach hat bis jetzt auf Punkt und Beistrich alle Wahlkampfkosten offengelegt und transparent gemacht. Jeder ausgegebene Cent des Team Stronach ist lückenlos nachvollziehbar und öffentlich einsehbar. In Sachen Transparenz ist unsere Bewegung ein Musterbeispiel und deutlich weiter als zum Beispiel die Grünen, die bis heute nur eine Abrechnung in Form einer A4-Seite online gestellt haben. Von der VP ganz zu schweigen!"

Prasch kritisiert vor allem die Vertuschung der ÖVP: "Klubobmann Hueter hat es bis heute verabsäumt dem Anspruch der Koalition nach vollster Transparenz Rechnung zu tragen. Keiner kennt auch nur einen Beleg aus dem ÖVP-Wahlkampf, zudem ist die Volkspartei bis heute eine Veröffentlichung der Abrechnung schuldig geblieben."

Hueter wird von Prasch zum letzten Mal unmissverständlich aufgefordert, "sprichwörtlich die Hose runter zu lassen und alle Wahlkampfkosten offen zu legen, auch die des Landtagsklubs". Zudem verlangt Prasch die Beantwortung der bereits gestern gestellten Fragen, die bis heute unbeantwortet blieben:

1.) Wie viel hat der Wirtschaftsbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

2.) Wie viel hat der Bauernbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

3.) Wie viel hat der Seniorenbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

4.) Wie viel hat die Junge ÖVP für die Landtagswahl 2013 ausgegeben? 5.) Wie viel haben die ÖVP-Frauen für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

6.) Wie viel hat der ÖAAB Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

7.) Glauben Sie wirklich, dass Ihre oben genannten Vorfeldorganisationen mit Ihrer Landespartei nichts zu tun haben? 8.) Wie hoch waren die Aufwendungen des ÖVP-Landtagsklubs für den Wahlkampf 2013?

9.) Wann werden Sie - analog dem Beispiel des Team Stronach - jeden Cent Ihrer Wahlkampfkosten offenlegen und transparent machen?

"Die Kärntner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht auf die Beantwortung der Fragen", schließt Prasch.

