Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 2.8.: Wienerberger-Chef Heimo Scheuch im Interview

Wien (OTS) - "In die Hände spucken" lautet der Titel eines Interviews, das Michael Csoklich für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" mit Wienerberger-Chef Heimo Scheuch über die Zukunft Österreichs geführt hat - zu hören am Freitag, den 2. August um 9.44 Uhr in Ö1.

Klare Worte findet Wienerberger-CEO Heimo Scheuch im "Saldo"-Interview zur Zukunft Österreichs: Leistung muss wieder einen Wert bekommen, ebenso die Eigenverantwortung der Menschen. Nur eine Gesellschaft, die an Arbeit und Leistung glaubt, hat eine Zukunft. Folgerichtig fordert Scheuch, dass die Gesellschaft vom Staat nicht immer nur fordert, sondern auch etwas zurückgibt. Schockiert zeigt sich Scheuch über die Schuldiskussionen in Österreich. Nicht Stunden seien wichtig, sondern die beste Ausbildung für die Jugend, denn diese sei die Zukunft des Landes. Der Jugend müssen alle Möglichkeiten geboten werden, verlangt Scheuch, aber man muss die Jugend auch in die Pflicht nehmen. Work-Life-Balance alleine werde nicht reichen.

