Lidl sperrt jetzt früher auf

Neue Öffnungszeiten für Lidl-Filialen in ganz Österreich

Salzburg (OTS) - Ab sofort bietet Lidl Österreich seinen Kunden schon auf dem Weg in die Arbeit frisches Brot und Gebäck. Knapp 200 Filialen österreichweit öffnen die Pforten in Zukunft von Montag bis Samstag schon um 7.30 Uhr.

Ab 5. August öffnen die Lidl-Filialen eine halbe Stunde früher und sind an den Wochentagen somit von 7.30 Uhr bis 19 Uhr, einige sogar bis 20 Uhr geöffnet. Um den Wünschen der österreichischen Konsumenten noch besser gerecht zu werden, hat man sich bei Lidl Österreich dazu entschieden, künftig früher für die Kunden da zu sein. So kann man sich das Frühstücksweckerl schon auf dem Weg in die Arbeit holen oder dem Nachwuchs die gesunde Jause für Schule oder Kindergarten mitgeben.

Der Duft von frischem Brot...

Ofenfrische Kaisersemmerl, ein knuspriger Bio-Kornspitz oder eine süße Apfeltasche - hier wird mehrmals täglich frisch gebacken. Die Lidl-Kunden sind bereits von den knusprigen Spezialitäten überzeugt und können das umfangreiche Angebot an frischem Brot und Gebäck aus Österreich ab sofort noch früher nutzen. Insgesamt erfreuen sich die Lidl-Filialen hierbei großer Beliebtheit, bis zu 30 verschiedene Brot- und Gebäckspezialitäten stehen zur Auswahl.

Lidl Österreich reagiert mit dieser Maßnahme einmal mehr auf die Wünsche seiner Kunden. Wer nach Feierabend nicht mehr einkaufen will, findet so eine Möglichkeit, noch vor Arbeitsbeginn den Tageseinkauf zu erledigen.

Von der neuen Regelung ausgenommen sind lediglich einige Filialen in Kärnten und Tirol, die aufgrund der Wochenend-Öffnungszeiten weiterhin ab 8 Uhr früh geöffnet haben.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

