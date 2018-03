BZÖ-Widmann: Was für den Verbund gilt, muss auch für andere Energiegesellschaften gelten

BZÖ fordert weitere Privatisierungen und mehr Rechte für E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde

Wien (OTS) - Erfreut zeigte sich BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann heute angesichts der Ankündigung, der Verbund werde sinkende Großhandelspreise jetzt an den Endkunden weitergeben. "Das BZÖ hat mehrfach auf Fehlentwicklungen bei den Preisen am heimischen Strommarkt hingewiesen, denn während Großhandelsstrom immer billiger wird, wurde Strom für Endkunden immer teurer. Dass der Verbund jetzt damit beginnt, die niedrigeren Einkaufspreise an den Endkonsumenten weiterzugeben, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", so Widmann.

Jetzt seien aber auch die anderen Energiegesellschaften gefordert, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Das gelte insbesondere für regionale Energieversorger, die im Landeseigentum stehen, betonte Widmann. "Was für den Verbund gilt, muss auch für diese EVUs gelten. Es kann nicht sein, dass einzelne Versorger weiterhin ungehindert ihre Marktmacht ausnutzen, um die Preise hochzuhalten".

Widmann sieht hier insbesondere die Landeshauptleute in ihrer Rolle als Eigentümervertreter am Zug, der Strompreisabzocke in ihrem unmittelbaren Verantwortungsbereich rasch ein Ende zu setzen. Es sei skandalös, wenn die durch überhöhte Strompreise gutgenährten Dividendenzahlungen der Energieversorger an den Eigentümer Land dann auf Landesseite "weiterhin zum Spekulieren und Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden, und das zu Lasten der Stromkonsumenten. Die Österreicher haben schon "genug gezahlt", gerade auch bei den Strompreisen", so Widmann.

Sollte es hier nicht rasch zu einem Umdenken kommen, brauche es auf Bundesebene ein weiterführendes Paket für mehr Wettbewerb und niedrigere Strompreise - "insbesondere eine Stärkung des Wettbewerbs durch weitere Privatisierungen, eine Stärkung der Rechte der E-Controll und die Umwandlung der Bundeswettbewerbsbehörde zu einer echten "Anti-Abzockbehörde", schloss Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ