Blecha: Unverantwortlicher Zick-Zack-Kurs der ÖVP in der Frage des Frauenpensionsalters - Klare Worte Spindeleggers gefordert

Auf SPÖ ist Verlass - Viele PVÖ-Forderungen finden sich im SPÖ-Wahlprogramm

Wien (OTS/SK) - "Ich fordere ÖVP-Chef Spindelegger auf, eine klare Aussage zu treffen, ob er nach wie vor zum Beschluss der VP-Bünde steht, das Frauenpensionsantrittsalter ab 2014 anzuheben", sagte der Präsident des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ) Karl Blecha am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Vorgeschichte: Vor 13 Tagen hatte der VP-Chef in einem Interview erklärt, dieser einstimmige Beschluss der VP-Bünde vom Vorjahr gelte "natürlich" noch. "13 Tage sind lang genug, um das zu widerrufen!", urgierte Blecha eindeutige Worte des VP-Chefs. "Es zählt, was der Parteivorsitzende sagt."****

Im Gegensatz zu schon bisher immer wieder laut gewordenen Tendenzen von VP-nahen Institutionen und Verbände wie etwa der Industriellenvereinigung und ihres ECO-Institutes, das Pensionssystem "krank zu jammern", finde nun eine "unverantwortliche Verunsicherung" statt. So fahre die ÖVP "einen Zick-Zack-Kurs, der für eine wahlwerbende Partei unglaublich ist", sagte Blecha. Neben dem einstimmigen Beschluss der sechs ÖVP-Bünde von 2012 erinnerte Blecha daran, dass Finanzministerin Fekter in Brüssel erklärt hatte, dass bei den "ageing-costs" nachgebessert werden müsse und im Februar 2013 angekündigt hatte, dass weitere Einsparungen im Pensionssystem notwendig wären.

Auch die FPÖ sei nicht vertrauenswürdig, da sie zwischen 2004 und 2005 für deutliche Pensionskürzungen verantwortlich war. Und "Teilzeit-Österreicher Frank Stronach" fordere gar die Streichung des Staatszuschusses zu den Pensionen. Hier verwies Blecha auf notwendige Maßnahmen wie die Abdeckung der Ersatzzeiten aufgrund von Präsenz-und Zivildienst, die Anrechnung der Kindererziehungszeiten, die Ausgleichszulagen, etc. "Dafür braucht es natürlich einen Staatszuschuss." Und die NEOS plakatieren gar kurz und bündig "Pensionen kürzen", das wolle Blecha gar nicht kommentieren.

Demgegenüber fährt die SPÖ einen verantwortungsvollen Pensionssicherungs-Kurs. Der PVÖ-Präsident führte hier unter anderem das einheitliche Pensionskonto an sowie die Reform der Invaliditätspension, die Gesundheitsstraße, fit2work, die berufliche Rehabilitation und die Reform der Langzeitversichertenregelung.

Auch im Wahlprogramm der SPÖ, das am Samstag beim Parteirat zur Beschlussfassung steht, würden sich wichtige Vorschläge des PVÖ wiederfinden. So etwa das Bekenntnis, das Regelpensionsalter generell und das Frauenpensionsantrittsalter vorzeitig nicht anzuheben, das Bekenntnis zur Sicherung der Pensionen und eine Älteren-Beschäftigungsgarantie.

Der PVÖ fordert weiters unter anderem für 2014 die volle Teuerungsabgeltung für Ausgleichszulagenbezieher und kleine Pensionen und 2015 die volle Teuerungsabgeltung für die Pensionen; die Betriebspensionen sollen aufgrund der massiven Verluste der letzten Jahre steuerlich bessergestellt werden; die Reform der privaten Zukunftsvorsorge (Schüssel-Grasser-Rente) muss nachgebessert werden; eine sozial gerechte Steuerreform soll umgesetzt werden - hier geht es dem PVÖ vor allem um Umschichtungen; Erhöhung vermögensbezogener Steuern, Entlastung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Pensionistinnen/Pensionisten. Er verlangt außerdem die Senkung des Einstiegssteuersatzes, eine Negativsteuer für Pensionisten und eine steuerliche Gleichstellung von Pensionistenabsetzbetrag und Arbeitnehmerabsetzbetrag. (Schluss) up/mo

