Europäisches Forum Alpbach 2013: "Digitale Welten" als Querschnittsthema

Wien (OTS) - Das Europäische Forum Alpbach 2013 widmet sich dieses Jahr schwerpunktmäßig dem hochaktuellen Thema "Digitale Welten". Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen wird dieses vielschichtige Thema drei Wochen lang in unterschiedlichen Formaten analysiert werden.

In keinem anderen Technologiebereich erlebt unsere Gesellschaft gerade so rasante Entwicklungen wie im Cyberspace. Digitale Innovationen durchdringen mittlerweile fast alle unsere Lebensbereiche; sie verändern die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren, mit Informationen umgehen und darauf aufbauend die Welt verstehen. "Beim Europäischen Forum Alpbach wollen wir einen Blick unter die Oberfläche werfen und aktuelle Entwicklungen aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten", so Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach. "Die jüngsten Ereignisse um die NSA Datenaffäre bestätigen, dass wir mit dem Querschnittsthema "Digitale Welten" einen Bereich ausgewählt haben, der von höchster Aktualität ist. Wir werden damit beim Forum Alpbach einen Beitrag zur sachlichen und qualitativen Aufarbeitung der derzeit oft hitzig diskutierten Fragestellungen leisten."

Wie vielfältig das Thema ist, zeigen die Fragestellungen, die in den verschiedenen Veranstaltungen diskutiert werden: Was bedeutet Open Data für die Weiterentwicklung unserer Demokratie? Wie können Staaten, Organisationen und Individuen auf Bedrohungen aus dem Cyberspace reagieren? Welche Chancen und Risiken verbergen sich hinter Big Data, der Explosion von Datenmengen und Datensätzen? Was würde bei einem digitalen Black-Out passieren? Was passiert, wenn Computer denken lernen? - dies sind nur einige der Fragen, die in Alpbach diskutiert werden.

Zugesagt haben ihr Kommen u.a. Melissa Hathaway, die von Barack Obama zum "Acting Senior Director for Cyberspace" des "National Security and Homeland Security Councils" ernannt wurde, Vladislav P. Sherstyuk, Berater des "Security Council of the Russian Federation", Rufus Pollock, Ökonom und Mitgründer/Direktor der "Open Knowledge Foundation" in Cambridge, Carl-Christian Buhr, Kabinettsmitglied der EU Kommissarin für die Digitale Agenda, Jeff Moss, u.a. Gründer der Hacker-Konferenz "DEFCON", Ian Brown, Senior Researcher am "Oxford Internet Institute" der Universität Oxford, und Lisa Amini, Direktorin des IBM Labs in Dublin.

Wie digitale Kommunikation funktioniert, werden die TeilnehmerInnen des ersten Alpbach BarCamps am 14.08. 2013 selbst erleben: Bei diesem web-gestützten Veranstaltungsformat werden sie selbst zu Vortragenden und präsentieren ihre Ideen zum Thema "Transformation". Zudem werden 12 junge Journalistinnen aus ganz Europa im Rahmen einer Medienakademie über das Europäische Forum Alpbach berichten und unter der Anleitung von Michael Fleischhacker anhand der aktuellen Geschehnisse in Alpbach erproben, wie Journalismus im digitalen Zeitalter funktioniert. Heuer wird erstmals Twitter-gestützte Interaktion bei einigen der Plenarveranstaltungen in Alpbach stattfinden.

Das Europäische Forum Alpbach findet dieses Jahr vom 12. - 31. August unter dem Generalthema "Erfahrungen und Werte" statt. Ein Überblick über die Veranstaltungen zum Thema "Digitale Welten" findet sich auf www.alpbach.org/de/channel/cyber/. Zudem können die Veranstaltungen des Europäischen Forums Alpbach 2013 über den Live-Stream auf www.alpbach.org von zu Hause aus mitverfolgt werden.

