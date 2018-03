SPÖ-Lueger zu Kinderbetreuung: Versorgungslage und Qualität weiter steigern, einheitliche Rahmenbedingungen schaffen

Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr ist mittelfristiges Ziel

Wien (OTS/SK) - "Kinderbetreuungseinrichtungen sind die erste außerhäusliche Bildungsorte. Die Versorgungslage hat sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert, daran arbeiten wir laufend weiter - sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht", sagte SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger am Donnerstag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. Insgesamt 55 Millionen Euro habe der Bund in den weiteren Ausbau gesteckt. "Neben dem quantitativen Ausbau stehen auch Schritte in Richtung höchster Qualität für Kinder und Bedienstete im Vordergrund. Schon in drei bis vier Jahren können wir einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr unter den besten Voraussetzungen anbieten", so Lueger. ****

Nicht nur im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft ist der Ausbau notwendig. "In der Bildungseinrichtung Kindergarten wird der Grundstein für den gesamten Bildungsverlauf gelegt. Der Kindergarten fordert und fördert Kinder in ihren motorischen und sozialen Kompetenzen", betonte Lueger. Aus diesem Grund sei ein garantierter Kindergartenplatz mittelfristig jedenfalls das Ziel.

Verbesserungsbedarf sieht die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin bis zur Umsetzung vor allem im zügigen weiteren Ausbau, einer österreichweiten einheitlichen Ausbildung der Pädagoginnen, einheitliche Öffnungszeiten, bei der Betreuung der unter Dreijährigen und bei der Verkleinerung der Gruppengrößen. "Gerade in der Betreuung der unter Dreijährigen sind die Faktoren Zeit und Zuwendung besonders wichtig, das muss beim Ausbau berücksichtigt werden. Allerdings halte ich nichts von einer Verunsicherung der Eltern. Die Kinder sind schon heute von gut ausgebildetem Personal hervorragend betreut, wenn sie im Kindergarten sind. Da der Bedarf aber immer größer wird, schärfen wir die Standards laufend nach und arbeiten gemeinsam mit den Ländern an noch höherer Qualität", erklärte Lueger. (Schluss) ph/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493