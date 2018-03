Bundeskanzler Faymann: Investitionen in den Wohnbau für ein soziales und wirtschaftlich starkes Österreich

Zweckbindung der Wohnbauförderung und Konjunkturpaket bringen mehr Mittel für leistbares Wohnen für Junge und intelligente Wohnlösungen für Ältere

Wien (OTS) - "Ich bin heute gerne zur Vorstellung dieses Projektes für intelligente Wohnformen für ältere Menschen gekommen, weil es mir ein großes Anliegen ist, das Thema Wohnen in den Mittelpunkt zu stellen. Viele Menschen bewegt es, dass die Preise steigen und Wohnen für Junge kaum leistbar geworden ist, viele Ältere fragen sich besorgt, wie lange sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben können, ob es genügend mobile Hilfsdienste oder passende Pflegeeinrichtungen geben wird. Das sind sehr legitime Fragen und gleichzeitig konkrete Forderungen an die Politik. Und ebenso ein Feld, in dem sich die Forschung beweisen kann," sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute bei der Präsentation des Pilotprojektes "smart home -selbstbestimmtes Altern" bei dem 50 Wohnungen im Burgenland so ausgestattet werden, dass ältere Menschen ihren Alltag mithilfe technischer Innovationen komfortabel allein bewältigen können und dabei engmaschig gesundheitlich überwacht und betreut werden können. Bei der Präsentation sprachen auch Infrastrukturministerin Doris Bures, Landeshauptmann Hans Niessl, Michaela Fritz vom Austrian Institute of Technology, das die Technikanwendungen entwickelt hat und Reinhard Hundsmüller vom Arbeitersamariterbund, der die mobile Pflegebetreuung der Älteren in den "smart homes" übernehmen wird.

"Damit genügend Mittel für leistbaren Wohnraum, aber auch für intelligente Wohnprojekte dieser Art zur Verfügung stehen, müssen wir die Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel durchsetzen", betonte der Kanzler. Er werde sich sowohl bei den Regierungsverhandlungen als auch in Gesprächen mit den Landeshauptleuten massiv dafür einsetzen. "Dazu haben wir auch ein Konjunkturpaket geschnürt und investieren massiv in den Bereich Wohnen. Das ist ein Markstein für ein wirtschaftlich starkes und soziales Österreich, das in diesem Punkt damit auch Modellregion für Europa werden kann. Denn damit können nicht nur rund 14.000 neue Wohnungen gebaut werden, sondern auch in die Qualität und in die intelligente Ausstattung investiert werden."

"Die Wirtschaftskrise trifft Europa massiv, aber wir schauen darauf, dass die Krisenfolgen in Österreich nicht auf Kosten der Schwächsten gehen. Wir werden uns auch europaweit dafür einsetzen, dass klug in Wirtschaftswachstum und Beschäftigung investiert wird", schloss der Kanzler.

Fotos von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

