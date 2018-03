Actifio erweitert Partnerprogramm in EMEA / Actifio veranstaltet weltweit erstes Partner Event in Barcelona und präsentiert neue Initiativen; Partner für ihre Leistungen ausgezeichnet

Frankfurt (ots) - Actifio, das Unternehmen mit der einfachen Lösung zur Sicherung von Datenkopien, hat auf seiner weltweit ersten Partnerveranstaltung in Barcelona, seine neue Actifio 'Special Forces' Initiative vorgestellt. Diese bietet den Partnerunternehmen künftig ein Plus an Informationen beim Vertrieb der Actifio-Lösung. Außerdem sollen auch Implementierungspartner in Zukunft stärker unterstützt werden. An der Veranstaltung nahmen vom 1. bis 2. Juli über 60 Repräsentanten von Actifio Handelspartnern aus über 14 Ländern teil, darunter Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Frankreich, Spanien, dem Nahen Osten, der Türkei und Israel. Im Rahmen der Veranstaltung honorierte Actifio besonders herausragende Leistungen seiner Partner. Der Schweizer Partner HMT erhielt die Auszeichnung "Actifio EMEA Fast Start Partner", InflectionPoint aus England wurde als "Actifio EMEA Best Project Partner" anerkannt und der Partner Spectrami aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde als "Actifio EMEA Best Performance Partner" ausgezeichnet.

Mit seinen Partnern will Actifio das Geschäft in bestehenden Märkten und neuen Regionen weiter ausbauen. 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Actifio bereits heute über das Partnernetzwerk. Das Unternehmen hat gezielt Programme aufgesetzt, um seine Partner zukunftssicher am 44 MilliardenUS-Dollar schweren Markt für die Sicherung von Datenkopien zu beteiligen. Die 'Special Forces' Initiative von Actifio eröffnet nominierten Mitarbeitern der Partner nun erstmals den Zugang zu denselben Informationen, Trainings und Werkzeugen wie Actifios eigenen Außendienstmitarbeitern. Die von Actifio angekündigte Programmerweiterung für Servicepartner ermöglicht diesen, autorisierte Anbieter von Actifio Dienstleistungen zu werden. Das Programm wird von Online Trainings über die Actifio University, sowie einem formalen Mentor Programm des Actifio Service Teams unterstützt.

Weitere Informationen über das Actifio Partnerprogramm finden Sie unter www.actifio.com/de/partner

