Vassilakou zu Wiener Linien: Wien setzt Öffi-Offensive fort

Intervallverdichtungen und Öffi-Ausbau der richtige Weg

Wien (OTS) - Wiens Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou begrüßt die geplanten Intervallverdichtungen der Wiener Linien zu den Stoßzeiten. Nach der 365-Euro-Jahreskarte folgt nun ein weiterer wichtiger Schritt: Das Angebot wird ausgebaut, die Takte verdichtet, um gerade zu den Stoßzeiten das Angebot noch attraktiver zu machen.

"Immer mehr Menschen nutzen in Wien die Öffis. Diese Entwicklung schlägt sich in den Fahrgastzahlen der Wiener Linien nieder, die von Jahr zu Jahr ansteigen. Die jetzigen Intervallverdichtungen sind ein logischer und guter Schritt. Sie erhöhen das Leistungspotenzial zu den Stoßzeiten", so Vassilakou. "Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Wien ist ein zentrales Ziel der rot-grünen Regierung."

