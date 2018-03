Wöginger: SPÖ soll Zick-Zack-Kurs beenden

Top-Ticket-Ausweitung bereits beschlossen – SPÖ geht mit alten Hüten hausieren

Wien, 01. August 2013 (ÖVP-PK) "Die SPÖ soll ihren Zick-Zack-Kurs beenden und sich darauf konzentrieren, für die Menschen in diesem Land zu arbeiten", hält ÖAAB-Generalsekretär und ÖVP-Abgeordneter August Wöginger fest. "Nicht nur, dass das Top-Jugend-Ticket für Schüler und Lehrlinge in allen Ländern schon in einem Monat eingeführt wird – auch die Ausweitung auf Studierende ist bereits seit langem geplant. Die SPÖ geht wieder einmal mit alten Hüten hausieren", unterstreicht Wöginger. Wie Minusmann Darabos gestern im "Ö1-Mittagsjournal" sagte, fordert die SPÖ in ihrem Wahlprogramm ein gratis Ticket für Jugendliche in Ausbildung, der Kostenfaktor sei nicht entscheidend. "Dass SPÖ-Klubobmann Cap kurz darauf den Retourgang eingelegt hat und lediglich von einer Ausweitung des Top-Jugend-Tickets auf Studierende spricht, ist bezeichnend", stellt der ÖVP-Abgeordnete klar. "Der SPÖ-Zick-Zack-Kurs beweist, wie konzeptlos und verzweifelt die Genossen sind", so August Wöginger abschließend. ****

