Faymann/Bures: Wohnbau den nötigen Stellenwert und die nötige Finanzierung geben

Projekt "smart homes" für ältere Personen zum selbstbestimmten Altern in den eigenen vier Wänden

Wien (OTS/SK) - Die Frage Wohnen beschäftigt viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen. "Weltweit steigen die Wohnpreise für junge Leute an und für ältere Menschen stellt sich die Hauptfrage, wie lange und komfortabel sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben können", betonte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Donnerstag, bei der Pressekonferenz des Projekts "smart home - selbstbestimmtes Altern". Aus diesen Gründen sei es für die Jüngeren und die Älteren in unserer Gesellschaft wichtig, dem Wohnbau den nötigen Stellenwert und die nötige Finanzierung zu geben. "Je mehr Mittel für den Wohnbau zur Verfügung stehen, desto besser kann man sowohl für junge Familien das Wohnungsangebot verbessern - denn das Angebot bestimmt den Preis - und für ältere Menschen sorgen, dass sie mit technischen Errungenschaften länger zu Hause leben können", sagte Faymann. ****

Das bereits beschlossene Konjunkturpaket in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und die Forderung nach der Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung seien geeignete Mittel, um im Wohnbereich neue Akzente zu setzen. Man könne mit Stolz sagen, "dass obwohl die Wirtschaftskrise ganz Europa massiv trifft, in Österreich nicht auf Kosten des Wohnens, nicht auf Kosten der Ärmsten und Schwächsten gespart wurde, sondern mit ganzer Kraft aktiv gegengesteuert wird", sagte der Bundeskanzler. Das Projekt - im Burgenland wurden 50 betreubare Wohneinheiten des Arbeiter-Samariter-Bunds mit modernsten Technologien ausgestattet - sei ein weiterer Markstein für ein soziales und wirtschaftlich starkes Österreich. Durch diese Maßnahmen werde Österreich immer mehr zur Modellregion in ganz Europa, auch im Bereich des Wohnbaus.

Auch für Innovationsministerin Doris Bures sei es ein guter Tag, wenn Projekte präsentiert werden, in denen fünf Jahre harte Forschungsarbeit stecken und betonte: "Wir wollen, dass Menschen sich Wohnen leisten können und dass wir alles unternehmen um Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen Wohnungen bleiben können." Daher werde viel Geld - 500 Millionen Euro jährlich - investiert um neue Technologien und Innovationen zu fördern.

Es sei wichtig und richtig Geld in Zukunftsprojekte zu investieren. "Mit Technologieförderung stärken wir den österreichischen Wirtschafts- und Industriestandort, neue Technologien können Bedürfnisse der Menschen aufnehmen und abdecken und neue Technologien helfen uns bei der Bewältigung großer sozialer Herausforderungen, wie etwa dem demografischen Wandel", sagte Bures. Es müssen heute Lösungen und Antworten für zukünftige Probleme gefunden werden.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentieren Bundeskanzler Werner Faymann, Innovationsministerin Doris Bures und Landeshauptmann Hans Niessl gemeinsam mit Michaela Fritz vom AIT (Austrian Institute of Technology) und dem ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller die "smart home"-Initiative, für ältere Personen zum selbstbestimmten Altern in den eigenen vier Wänden. Das Hauptaugenmerk dieser Entwicklungen liegt auf der Unterstützung von älteren Menschen, möglichst lange und komfortabel zuhause leben zu können. (Schluss) mis/sn

