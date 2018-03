Junge ÖVP: Leistbares Studententicket statt SPÖ-Wahlkampfschmäh

SPÖ-Wahlzuckerl verdirbt uns Jungen den Magen

Wien, 1. August 2013 (ÖVP-PD) "Das Thema Mobilität ist für uns Junge zentral. Wir haben es aber satt, dass unsere Anliegen für unrealistische Wahlzuckerl missbraucht werden. Außerdem nervt uns die SPÖ, wenn sie uns Junge am Schmäh hält und mit unterschiedlichen Vorschlägen für Verwirrung sorgt", hält Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, in Richtung der SPÖ fest, die gestern zunächst ein Gratis-Ticket um 1,7 Mrd. Euro versprochen hatte, um ein paar Stunden später zurück zu rudern und nur für eine ohnehin geplante Ausweitung eintrat. "Ein Alles-Gratis-Ticket für uns Junge wäre alles andere als kostenlos – im Gegenteil: Die anberaumten Mehrkosten von 1,7 Milliarden Euro würden uns Jungen den Schuldenrucksack noch schwerer machen, oder aber woanders auf unsere Kosten eingespart werden", so Melchior. Dass die SPÖ ihren Vorschlag gestern wieder zurücknahm, kommentiert Melchior so:

"Dieses SPÖ-Wahlzuckerl hat einen sehr bitteren Nachgeschmack und verdirbt uns Jungen den Magen. Umso besser, dass es sich

anscheinend schon wieder in Luft auflöst", führt Melchior fort. ****

Damit wir Jungen uns den öffentlichen Verkehr auch in Zukunft leisten können, braucht es realistische Vorschläge inklusive einer Gegenfinanzierung der möglichen Mehrkosten. Durch den Einsatz mehrerer JVP-Landesorganisationen konnte etwa bereits ein günstiges Jugendticket umgesetzt werden: "Ein günstiges Studententicket ist sinnvoll – aber zuerst muss die Finanzierung geklärt sein. Verkehrsministerin Bures ist daher gefordert, in ihrem Ressort die notwendigen Mittel frei zu machen, um den öffentlichen Verkehr auch für uns Junge attraktiv zu machen", so Melchior abschließend.

