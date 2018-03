Spindelegger: Der Rechtsstaat gilt auch für Eva Glawischnig und Barbara Prammer

Fordere von allen demokratischen Parteien ein Bekenntnis zum Rechtsstaat

Wien, 01. August 2013 (ÖVP-PD) "Offensichtlich glauben so manche, dass man in der Vorwahlzeit den Rechtsstaat außer Kraft setzen kann. Der Rechtsstaat gilt aber auch für Eva Glawischnig und Barbara Prammer", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger. "Johanna Mikl-Leitner ist eine Innenministerin mit Haltung, die die Interessen Österreichs in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Sie hält sich auf Punkt und Beistrich an die Gesetze, die das österreichische Parlament beschlossen hat. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich für alle gelten sollte." Mit allem Nachdruck betont Spindelegger: "Jemanden als moralisch verwerflich zu bezeichnen, der sich an die Gesetze des Rechtsstaates hält, richtet sich von selbst und leidet an Selbstherrlichkeit oder Selbstüberschätzung." ****

"Wir erwarten uns auch von allen SPÖ-Spitzen Geschlossenheit und ein Bekenntnis zum Rechtsstaat. 365 Tage im Jahr, denn weder im Vorwahlkampf noch im Wahlkampf und auch nicht danach kann es eine rechtsfreie oder polizeifreie Zeit geben."

