VP-Stiftner ad Wiener Linien: Intervallverdichtung kann nur der erste Schritt sein

Sanierungs- und Modernisierungsoffensive weiterhin ausständig

Wien (OTS) - "Wir begrüßen die heutige Ankündigung der Wiener Linien die Intervalle zu verdichten. Spät aber doch wurde endlich konkrete Maßnahmen gesetzt. Dies kann jedoch nur der erste Schritt in Richtung einer umfassenden Attraktivierung des öffentlichen Verkehrsnetzes sein", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion.

"Was weiterhin aussteht, ist eine Sanierungs- und Modernisierungsoffensive, damit die Pannenserien und Störungen der Vergangenheit angehören. Nur so kann gewährleistet werden, dass mehr Leute zum Umstieg animiert werden können. Im Sinne einer vernünftigen Verkehrspolitik sind nun zusätzliche und umfassendere Taten gefragt", so Stiftner abschließend.

