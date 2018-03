LucidPort Technology stellt Datenverschlüsselungsgerät vor: Chameleon

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - LucidPort kündigte an, dass es Chameleon, ein Datenschutzgerät während des kommenden Flash Memory (Flash Speicher) Gipfeltreffen in Santa Clara, Kalifornien, am 13. August 2013 präsentieren wird. In einem Vortrag mit dem Titel "EndPoint Device Secures Cloud Storage" (EndPoint Geräte sichern Cloud Archivierung), wird LucidPort zeigen, wie Chameleon Endbenutzerdaten sichert und schützt. Die erhöhten Sicherheitsrisiken in Cloud EDV und Archivierung werden durch Diskussion, wie Chameleon Daten in-motion und at-rest sichert, angesprochen, während es höhere Produktivität von Cloud-Technologien ermöglicht.

Chameleon erstellt eine verschlüsselte Festplatte, die den freien Speicherplatz auf der Festplatte eines Computers benutzt. Nach einer schnellen Ersteinrichtung, wird das Chameleon USB-Gerät an das verschlüsselte Laufwerk angeschlossen, Dateien werden auf das verschlüsselte Laufwerk gespeichert und entfernt, um Ihre Daten zu sichern. Chameleon schützt auch einzelne Dateien oder Ordner in unverschlüsselten Partitionen. Individuell verschlüsselte Dateien können überall sicher in Ihrem Computer oder auf einem externen Speichermedium gespeichert werden. Sie können sicher über das Internet in E-Mail-Anhängen übertragen werden, auf Flash Keys und anderen tragbaren Medien gespeichert werden oder auf Cloud Archivierung hochgeladen werden. Sie können nur mit dem originalen Chameleon oder einem identischen Chameleon Duplikat entschlüsselt werden.

Chameleon Pro, für Organisations- und Unternehmensentwicklungsmärkte konzipiert, fügt Kontrolle über Gruppen von Chameleon Geräte durch:

-- Master / Benutzergeräteverwaltung -- Benutzer Widerruf und Datenmigration -- Benutzer Grundsatzkontrolle

Ein Master Chameleon Gerät steuert eine Sammlung von Benutzer Chameleon Geräten. Ein Master Chameleon kann durch eines ihrer Mitglieder verschlüsselte Dateien öffnen, Benutzer können jedoch nicht Dateien des jeweils anderen öffnen. Benutzer können dupliziert, erholt und durch den Master widerrufen werden.

Über LucidPort Technology, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@45240eb4 LucidPort entwickelt persönlichen Datensicherheitsprodukte rund um die "Plug-and-Play" (sofort betriebsbereiten)-Erfahrung von USB. LucidPort Technologien setzt erweiterte Hardware mit integrierter Software ein, um flexible, hohe Leistung und leicht verwendbare USB-Produkte zu schaffen. LucidPort's Hauptsitz ist 150 W. Iowa Ave., STE101., Sunnyvale, CA 94086, USA., +1-408-720-8800, www.lucidport.com. Frankreich Vertrieb, Zepla SARL, www.zepla.fr UK Vertriebskontakt, Origin Storage Ltd, www.originstorage.com/chameleon.asp



