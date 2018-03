VP-Leeb: Wiener Betriebe sind nicht "Teschek" für Herrn Peschek

Wien (OTS) - "Angesichts des dramatischen Rückgangs des Lehrstellenangebotes von 38 Prozent in Wien ist die rot-grüne Stadtregierung aufgefordert sich ihrer wirtschafts- und bildungspolitischen Verantwortung bewusst zu werden", so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb in Reaktion auf die Anwürfe seitens des SPÖ-Gemeinderates Christoph Peschek.

"Es war abzusehen, dass Rot-Grün versucht den Schwarzen Peter den Wiener Betrieben unterzujubeln und diese für den Rückgang verantwortlich machen will. Fakt ist aber, dass viele Betriebe in Wien keinerlei Perspektive mehr sehen. Kein Wunder angesichts der Unternehmensvertreibungs-Politik der Wiener Stadtregierung. Anstatt Betrieben in wirtschaftlich angespannten Zeiten unter die Arme zu greifen, betreibt man aktive Unternehmensbehinderungs-Politik. Die massive Gebührenlawine, verfehlte Verkehrspolitik und ein generell unternehmerfeindliches Klima sind nicht der Nährboden für florierende Wirtschaft, sondern tragen größtenteils dazu bei, dass Betriebe absiedeln oder aufgeben. Wer soll da noch ausbilden? Auch die anhaltende Bildungsmisere, die die SPÖ, die seit Jahrzehnten den Bürgermeister stellt, auch zu verantworten hat, macht es für die Unternehmen immer schwieriger ausbildungsfähige Jugendliche zu finden. Die Summe der fatalen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte führt zu den verheerenden Arbeitsmarktdaten", so Leeb weiter.

"Die SPÖ Wien ist schlecht beraten die Wiener Wirtschaft als Schuldige an den Pranger zu stellen. Wiener Unternehmen leisten trotz widrigster Umstände enorm viel. Wenn diese aber permanent von der Politik frontal angegriffen werden, ist niemandem gedient. Die Aufgabe der Stadtregierung besteht darin die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass junge Menschen ihre Qualifizierung und Ausbildung in Betrieben erlangen können und nicht in künstlichen (überbetrieblichen) Werkstätten. Dazu bedarf es allerdings Mut, Weitsicht und wirtschaftliches Verständnis. All das vermissen wir im Rot-Grünen Wien", so Leeb abschließend.

