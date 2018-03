ÖGB-Oberhauser: Arbeitsbedingungen müssen besser werden

Mehr Mittel für Ausbildung und Nachholen von Bildungsabschlüssen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die aktuelle Arbeitslosenzahlen zeigen deutlich, dass wir mehr alternsgerechte Arbeitsplätze und mehr Ausbildungsplätze für Junge brauchen", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser. Österreich stehe in puncto Arbeitslosigkeit zwar europaweit noch gut da, dürfe sich jetzt aber auf keinen Fall zurücklehnen.

"Wir müssen mehr in die Bildung und die Gesundheit der Menschen investieren, sonst finanzieren wir am Ende nur steigende Arbeitslosigkeit", sagt Oberhauser und fordert mehr Mittel für die Jugendausbildung, Höherqualifizierung und das Nachholen von Bildungsabschlüssen. Das Ziel sei, dass weniger Menschen arbeitslos werden. Und Bildung schütze am besten vor Arbeitslosigkeit.

ÖGB und Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) fordern eine Fachkräftemilliarde, die durch den Beitrag der Unternehmen in der Höhe von einem Prozent der Jahresbruttolohnsumme finanziert werden soll. Geld aus der Fachkräftemilliarde fließt an jene vorbildlichen Unternehmen, derzeit gerade einmal 20 Prozent, die Lehrlinge ausbilden. Darüber hinaus soll damit die Qualitätssicherung, die überbetriebliche Ausbildung und Weiterbildung finanziert werden.

Gleichzeitig müsse es ArbeitnehmerInnen ermöglicht werden, länger in Beschäftigung zu bleiben. "Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, damit die ArbeitnehmerInnen gesund bleiben", sagt Oberhauser und fordert verpflichtende betriebliche Gesundheitsförderung und Maßnahmen zur Umsetzung von alternsgerechtem Arbeiten ein. "Unternehmen, die ältere Beschäftigte kündigen oder gar nicht einstellen, müssen einen finanziellen Malus spüren", fordert Oberhauser und erteilt einseitigen Flexibilisierungswünschen bei den Arbeitszeiten von Industrie und Wirtschaft eine klare Absage. "Reden wir zuerst über Lohn- und Gehaltsdiebstahl, wenn Mehrarbeit oder Überstunden nicht bezahlt werden", sagt Oberhauser und fordert zusätzlich zu den Zuschüssen eine Arbeitsmarktabgabe von den Arbeitgebern in Höhe von einem Euro pro geleisteter Mehrarbeits-beziehungsweise Überstunde. "Auch bei der Verteilung der Arbeitszeit brauchen wir mehr Gerechtigkeit", so Oberhauser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Tel.: 01/534 44-39263

www.oegb.at