SP-Meidlinger: "Greifen ArbeitnehmerInnen für bessere Jobchancen aktiv unter die Arme"

Punktgenaue Qualifizierungs- und Weiterbildungsförderung

Wien (OTS/SPW-K) - "Auch, wenn die aktuellen Arbeitsmarktdaten wahrlich kein Grund zum Feiern sind, so steht Wien im Vergleich zu den restlichen Bundesländern nach wie vor günstiger da", betont der Wiener Gemeinderat und waff-Vorstandsvorsitzende, Christian Meidlinger." "In Wien unternehmen wir alles, um die Wiener ArbeitnehmerInnen für die wachsenden Herausforderung des Arbeitsmarktes gut zu rüsten," unterstreicht Meidlinger. Das Instrument dafür ist der von Vizebürgermeisterin Renate Brauner initiierte der Qualifikationsplan Wien 2020.

"Wir wollen damit jenen WienerInnen, die über höchsten Pflichtschulabschluss verfügen durch passgenaue Qualifizierungsmaßnahmen zu neuen und besseren Berufsperspektiven verhelfen", so der waff Vorstandsvorsitzende. "Das heißt: durch die Weiterentwicklung der Wiener Ausbildungsgarantie bringen wir noch mehr Jugendliche zu einer fundierten Berufsausbildung. Und das heißt:

wir ermöglichen mehr erwachsenen WienerInnen das Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen, bekräftigt Meidlinger. Alle relevanten arbeitsmarktpolitischen VerantwortungsträgerInnen ziehen dabei an einem Strang."

Meidlinger betont dabei auch die Bedeutung von pro aktiver Arbeitsmarktpolitik: "So unterstützen wir im waff im Rahmen des Wiener Qualifikationsplans 2020 schwerpunktweise beschäftigte WienerInnen, die über maximal einen Pflichtschulabschluss verfügen, und fördern mit bis zu 3.000 Euro das Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen, wie etwa des Lehrabschlusses.

"Denn Fakt ist Personen mit maximal Pflichtschulabschluss tragen die Hauptlast der Arbeitslosigkeit: Unter dieser Gruppe liegt die Arbeitslosenquote heute bei 27,7 Prozent - bei Menschen mit Lehrabschluss liegt diese Quote nur noch bei 8,1 Prozent. Diese Zahlen zeigen deutlich: Ein Bildungsabschluss reduziert drastisch das Risiko arbeitslos zu werden."

Die Tatsache, dass bei den unter 20 jährigen die Jugendarbeitslosigkeit sinkt, zeige auch, dass die Wiener Ausbildungsgarantie wirkt, ist Meidlinger überzeugt. "Wir lassen jedenfalls keine Jugendlichen im Regen stehen und wir brauchen uns auch für niemanden zu genieren, der sich in einer Schulung oder Weiterbildung befindet", repliziert Meidlinger in Richtung Opposition. Denn Qualifikation ist der Schlüssel, um am Arbeitsmarkt bestehen zu können," so der waff Vorstandsvorsitzende abschließend.

