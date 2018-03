"Was gibt es Neues? - Classics": von Lappenplastik bis zum Storchengesetz

Außerdem: "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "MA 2412"

Wien (OTS) - Lappenplastik, Räuberdreieck, außergewöhnliche Make-up-Schwämmchen und das Storchengesetz stehen diese Woche im Mittelpunkt der "Was gibt es Neues? - Classics" am Freitag, dem 2. August 2013, um 22.25 Uhr in ORF eins. Darin präsentiert Oliver Baier einige der witzigsten Fragen und Antworten aus den vergangenen zwei Jahren. Um 23.05 Uhr übernimmt dann Karl Merkatz und es gibt ein Wiedersehen mit der Folge "Das Haus" der Kultserie "Ein echter Wiener geht nicht unter". Und auch Alfred Dorfer und Roland Düringer haben in der "MA 2412" anlässlich von Frau Knackals Geburtstag um 23.50 Uhr einiges vorbereitet.

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Das Haus" um 23.05 Uhr

Karli Sackbauer will ein Haus mieten und eine Wohngemeinschaft mit der ganzen Verwandtschaft gründen. Das ergibt natürlich Probleme. Mit Karl Merkatz (Edmund "Mundl" Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni), Erika Deutinger (Hanni), Klaus Rott (Karli), Liliana Nelska (Irmi), Alexander Waechter (Franzi), Lance Lumsden, Walter Benn, Walter Klinger, Franz Suhrada u. a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Reinhard Schwabenitzky.

"MA 2412: Sex" um 23.50 Uhr

Frau Knackal hat Geburtstag, ihr Zimmer quillt bereits über vor Blumen. Nur Breitfuß und Weber haben noch kein Geschenk. Herr Claus dagegen wartet mit einer besonderen Überraschung auf. Mit Alfred Dorfer (Weber), Roland Düringer (Breitfuß), Monica Weinzettl (Knackal), Karl Ferdinand Kratzl (Claus), Karl Markovics (Senatsrat), Ottfried Fischer, Bettina Barth. Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz, Regie: Harald Sicheritz.

