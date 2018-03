FP-Seidl: 145.000 - SPÖ stellt Mindestsicherungsbezieher-Rekord auf

Rot macht arm

Wien (OTS) - "Wie katastrophal die soziale und wirtschaftliche Lage in Wien ist, zeigen nicht nur die erschütternden Arbeitslosenzahlen sondern auch die unfassbaren 145.000 Mindestsicherungsbezieher in der Bundeshauptstadt", macht FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl aufmerksam. Die Stadt Salzburg hat also in etwa so viele Einwohnern wie Wien Mindestsicherungsbezieher. Dieser Wert und die schon weit über 300.000 an oder unter der Armutsgrenze lebenden Menschen in Wien machen das Versagen der SPÖ im wirtschaftlichen und sozialen Bereich überdeutlich. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747