Csörgits zu Arbeitsmarktdaten: Österreich ist bereits seit 28 Monaten Europabester

Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Älteren zeigt, wie realitätsfern VP-Idee von einer vorzeitigen Anhebung des Pensionsantrittsalters ist

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits sieht die heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten gegenüber dem SPÖ-Pressedienst mit gemischten Gefühlen: "Es ist äußerst erfreulich, dass Österreich dank der effektiven Maßnahmen der SPÖ-geführten Regierung seit bereits 28 Monaten Europabester in Sachen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist. Trotzdem ist natürlich jeder Arbeitslose einer zu viel. Und die nach wie vor angespannte internationale Wirtschaftslage wirkt sich auch auf den österreichischen Arbeitsmarkt aus. Das ist natürlich bemerkbar." ****

Besonders hob Csörgits hervor, dass die Arbeitslosigkeit der Älteren aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt zu den 50plus zählen, deutlich ansteigt. Obwohl die von Sozialminister Rudolf Hundstorfer eingeführten Maßnahmen, Ältere länger im Erwerbsleben zu belassen, nachweisbar wirken, ist in dieser Altersgruppe gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres eine Zunahme von 20,1 Prozent feststellbar. "Das zeigt, wie absurd und realitätsfern die VP-Idee von einer vorzeitigen Anhebung des Pensionsantrittsalters ist", betone Csörgits und merkte an: "VP-Chef Spindelegger hält es nun schon bereits 13 Tage lang nicht für nötig, sich klar und deutlich von seinem Vorhaben einer vorzeitigen Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters zu distanzieren. Das kann nur daran liegen, das er die vorzeitige Anhebung entweder tatsächlich will, oder dass er das Frauenpensionsantrittsalter immer noch für einen 'Nebenschauplatz' hält." (Schluss) up/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum