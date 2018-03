ORF-Fernsehen 2013: 34,7 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Inklusive Juli 2013 erreichte das ORF-Fernsehen heuer bisher 34,7 Prozent Marktanteil. Im Juli 2013, der mit 55 Prozent Gesamt-Tagesreichweite die bisher niedrigste TV-Nutzung aller Sender (nicht nur des ORF) ergab, sahen das Angebot des ORF-Fernsehens pro Tag durchschnittlich 3,031 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 1,586 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 13,9 Prozent Marktanteil in der relevanten Zielgruppe 12-49 Jahre, ORF 2 auf 2,370 Millionen und auf 21,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag der Marktanteil im Juli bei 31,3 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF im Juli 37,8 Prozent Marktanteil.

Digitalisierungsgrad weiter gestiegen

Auch im Juli 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld weiter verschärft: Mittlerweile leben 80 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum Juli 2012 einem Anstieg um zwei Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 139 Sender (davon 98 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 100 Sender (davon 77 deutschsprachige).

34,3 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 34,3 Prozent Marktanteil pro Tag.

15,4 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden vom Publikum auch im Juli 2013 stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 15,4 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 13,1 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at).

Topreichweiten im Juli 2013

Nach "Bundesland heute" und der "Zeit im Bild" schaffte es auch die 17. Staffel von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" gleich von Anbeginn in die Top 3 der Reichweiten-Top-10.

"Bundesland heute" (29. Juli)

1,020 Millionen Zuschauer, 61 Prozent Marktanteil

"Zeit im Bild" (29. Juli)

940.000 Zuschauer, 48 Prozent Marktanteil

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" (8. Juli)

900.000 Zuschauer, 39 Prozent Marktanteil

"ZiB 2" (15. Juli)

693.000 Zuschauer, 31 Prozent Marktanteil

"Thema" (29. Juli)

690.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Die Millionenshow" (1. Juli)

631.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Die Rosenheim-Cops" (4. Juli)

593.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Am Schauplatz Gericht" (18. Juli)

586.000 Zuschauer, 26 Prozent Marktanteil

"Eine ganz heiße Nummer" (3. Juli)

576.000 Zuschauer, 25 Prozent Marktanteil

"Soko Kitzbühel" (2. Juli)

560.000 Zuschauer, 25 Prozent Marktanteil

Topwerte für "ZiB Magazin" und "ZiB 2"

Groß war das Interesse an den Info-Sendungen in ORF 2 und ORF eins:

Die "ZiB 2" schaffte im Juli mit im Schnitt 27 Prozent Marktanteil den höchsten Wert seit einem Jahr und den zweihöchsten seit 2008. Das "ZiB Magazin" in ORF eins erreichte in den beiden jungen Zielgruppen mit 17 Prozent (E-49) am 24. Juli bzw. 23 Prozent (E-29) am 22. Juli nicht nur jeweils Tages-Rekordwerte, sondern mit 12 bzw. 15 Prozent auch den besten Monatsschnitt seit Sendestart.

Live-Übertragungen aus Belgien und Rio

Die Live-Übertragung der Krönung von Belgien unter dem Titel "Philippe und Mathilde - Das neue Königspaar" am 21. Juli am Vor- und Nachmittag sahen bis zu 249.000 Zuseherinnen und Zuseher bei im Schnitt 31 Prozent Marktanteil. Die abendlichen Highlights wollten sich 248.000 bei 14 Prozent Marktanteil nicht entgehen lassen. In Summe waren mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher live dabei (weitester Seherkreis).

Die Live-Übertragung des Gottesdienstes mit Papst Franziskus in Rio anlässlich des Weltjugendtages am 28. Juli sahen via ORF 2 127.000 Zuschauer bei 10 Prozent Marktanteil.

"Universum History" und "Am Schauplatz Gericht" top

Erfolgreich waren im Juli auch Doku- und Magazin-Formate: "Universum History" und die "Geschichte der Menschheit" erreichte am 5. Juli mit 18 Prozent Marktanteil (bzw. je 13 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) Bestwerte, im Schnitt waren 181.000 Zuschauer im Juli bei den ersten drei Teilen via ORF 2 mit dabei. "Am Schauplatz Gericht" schaffte am 18. Juli mit 586.000 Zuschauern nicht nur einen Platz in den Reichweiten-Top-10, sondern mit 15 Prozent Marktanteil bei E-49 Jahre den Topwert seit drei Jahren. "kreuz und quer" über "Das geheime Leben der Amish" erreichte am 30. Juli mit 20 Prozent Marktanteil den Topwert 2013.

Spira auch mit Staffel 17 erfolgreich

Den Start (8. Juli) der neuen, bereits 17. Staffel der erfolgreichen ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" von Elizabeth T. Spira wollte trotz prächtigen Sommerwetters fast eine Million Zuseherinnen und Zuseher nicht verpassen. So erreichte die erste Episode, eine aktuelle Bilanz vorangegangener Folgen, bis zu 968.000, die durchschnittliche Reichweite lag bei 900.000 und 39 Prozent Marktanteil. Die vier Juli-Folgen sahen im Schnitt 853.000 Spira-Fans bei 35 Prozent Marktanteil - 22 Prozent in der Zielgruppe E-49. Ebenfalls gut genutzt wurde im Juli "Sarah Wieners erste Wahl" mit im Schnitt 210.000 Zuschauern bei 21 Prozent Marktanteil.

Kultursommer-Highlights "Zauberflöte" und "Jedermann"

Der ORF-Kultursommer 2013 brachte im Juli u. a. mit dem "Jedermann" (28. Juli) aus Salzburg und der "Zauberflöte" (19. Juli) aus Bregenz erste Highlights. Die Premiere von Cornelius Obonya und Brigitte Hobmeier als Jedermann und Buhlschaft sahen im Schnitt 244.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 17 Prozent Marktanteil. David Pountneys Inszenierung der Mozart-Oper erreichte 265.000 Musikfreunde bei 18 Prozent Marktanteil.

Mehr als eine halbe Million für Volksmusik und Schlager

Musikalisch vielfältig präsentierte sich der Juli 2013: Das "Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air" aus Bad Kleinkirchheim am 20. Juli verfolgten im Schnitt 553.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 29 Prozent Marktanteil. Die "Starnacht am Wörthersee" am 13. Juli erreichte mit 519.000 Schlagerfans bei 26 Prozent Marktanteil den dritthöchsten Wert seit 2008.

Reichweitenerfolge für Filmdoppel am Sonntag und Serienmontag

Gut angenommen wurden im Juli auch die Filmdoppel am Sonntag. So erreichten etwa am 7. Juli "Karate Kid" und anschließend "Machete" jeweils 20 Prozent in der Zielgruppe E-49. Ähnlich gute Werte wurden auch am 21. Juli mit "Ohne Limit" und "World Invasion Battle Los Angeles" (20 bzw. 18 Prozent) erreicht. Die Suche des "Mentalist" nach Red John und Konsorten startete am 29. Juli mit einer neuen Staffel - 313.000 Krimifans waren am Serienmontag dabei, bei 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe E-49.

Formel 1: "Heim-GP" mit Topreichweite

Ungebrochen groß ist das Interesse der Motorsportfans an den ORF-eins-Formel-1-Übertragungen. 557.000 bei 45 Prozent Marktanteil (45 bzw. 28 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahren) sahen den Grand Prix von Ungarn am 28. Juli. Auch der GP von Deutschland am 7. Juli erreichte mit 432.000 Zuschauern bei 44 Prozent Marktanteil (38 bzw. 27 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) Topwerte.

Mit im Schnitt 520.000 TV-Zuschauern beim Champions-League-Qualifikationsspiel Salzburg - Fenerbahce Istanbul am 31. Juli bei 24 Prozent Marktanteil (25 Prozent bei E-49) erreichte auch der ORF-Fußball einen Topwert.

